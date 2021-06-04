Модель Алла Костромичова показала свое неидеальное тело: видео

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Ольга Чародий
Украинская модель Алла Костромичева показала поклонникам свое
"несовершенно" тело. У звезды есть пигментные пятна, небольшой животик,
дряблость кожи и растяжки.
Алла Костромичова (фото из открытых источников)
Интересным видео модель поделилась в своем Инстаграм. В нем
она снялась в белом халате, который потом сняла, и черном комплекте белья.
Костромичова позировала с разных ракурсов, чтобы показать, что она, как и все
девушки, имеет пигментацию, складочки и мозоли на теле, а идеальные фотографии
получаются благодаря правильно подобранным ракурсы, светлую и позам.
Так Алла Костромичова хотела доказать, что безупречных тел не
существует, а стыдиться своей настоящей фигуры не надо.
Пользователи сети поблагодарили модель за ее честность и написали, что это видео станет полезным для многих.
Как сообщали ранее Тэмми Хемброу время от времени приковывает внимание своих фанатов красивыми фотографиями, радуя их роскошными фото в белье. На своей странице блондинка рассказывает, как заботится о своем теле, мотивирует заниматься спортом и просто делится яркими фотографиями из своей жизни. Девушка очень позитивная и любит рассказывать о любви к спорту и здоровому образу жизни. Недавно красавица поделилась серией кадров, на которых раздевается. Трудно не заметить стройные формы девушки, которой очень подходит розовый цвет. Конечно, фанаты не могли не засыпать Хемброу комплиментами, ведь она всегда готова к лету и пикантным образам.Ранее мы сообщали, что известный актер, звезда "Лиги справедливости" Бен Аффлек снова пополнил ряды холостяков. Его бросила "девушка Бонда" Ана де Армас.
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