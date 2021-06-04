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Главная Новости Звезды шоубизнес Модель Алла Костромичова показала свое неидеальное тело: видео
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Модель Алла Костромичова показала свое неидеальное тело: видео

Интересным видео модель Алла Костромичова поделилась в своем Инстаграм

сегодня, 05:57
Автор:

Ольга Чародий

Украинская модель Алла Костромичева показала поклонникам свое "несовершенно" тело. У звезды есть пигментные пятна, небольшой животик, дряблость кожи и растяжки.

Модель Алла Костромичова показала свое неидеальное тело: видео

Алла Костромичова (фото из открытых источников)

Интересным видео модель поделилась в своем Инстаграм. В нем она снялась в белом халате, который потом сняла, и черном комплекте белья. Костромичова позировала с разных ракурсов, чтобы показать, что она, как и все девушки, имеет пигментацию, складочки и мозоли на теле, а идеальные фотографии получаются благодаря правильно подобранным ракурсы, светлую и позам.

Так Алла Костромичова хотела доказать, что безупречных тел не существует, а стыдиться своей настоящей фигуры не надо.

"С тобой все в порядке, поверь", — написала под видео Костромичова.

Пользователи сети поблагодарили модель за ее честность и написали, что это видео станет полезным для многих.

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Источник: https://www.instagram.com/p/CPl0SOanlH3/?utm_source=ig_embed
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