Обольстительная Тэмми Хемброу показала фото в нижнем белье

Известная модель-фитоняшка Тэмми Хемброу время от времени приковывает вниманием своих фанатов красивыми фотографиями, а все из-за роскошные фото в белье.

Тэмми Хемброу (фото из открытых источников)

26-летняя девушка-модель Тэмми Хемброу активно ведет профиль в социальной сети Instagram, где у нее более 12 миллионов фолловеров. А все потому, блондинка на своей странице рассказывает, как заботится о своем теле, мотивирует заниматься спортом и просто делится яркими фотографиями из своей жизни. Девушка очень позитивная и любит рассказывать о любви к спорту и здоровому образу жизни.





Недавно красавица поделилась серией кадров, на которых раздевается. Трудно не заметить стройные формы девушки, которой очень подходит розовый цвет.





Конечно, фанаты не могли не засыпать Хемброу комплиментами, ведь она всегда готова к лету и пикантных образов.





Как сообщали ранее известный актер, звезда "Лиги справедливости" Бен Аффлек снова пополнил ряды холостяков. Его бросила "девушка Бонда" Ана де Армас. Поговаривают, что актриса не хотела жить в Лос-Анджелесе, а Бен Аффлек не соглашался на переезд, потому что ему важно жить в одном городе с детьми. По словам источника, актеры находились в разных точках жизни, поэтому их отношения начали переживать тяжелые времена.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что п

24-летняя американская модель и бывшая звезда фильмов с рейтингом 18+ Лана Роудс сейчас активно работает над своей страницей в социальной сети Инстаграм.

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