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Главная Новости Звезды шоубизнес Модель Лана Роудс взволновала фанатов новыми фото
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Модель Лана Роудс взволновала фанатов новыми фото

Девушка регулярно радует своих фолловеров пикантными фото

сегодня, 15:54
Автор:

Ольга Чародий

Популярная модель и бывшая порноактриса Лана Роудс восхитила поклонников новыми фото в очень откровенном платье.

Модель Лана Роудс взволновала фанатов новыми фото

Лана Роудс (фото из открытых источников)

24-летняя американская модель и бывшая звезда фильмов с рейтингом 18+ Лана Роудс сейчас активно работает над своей страницей в социальной сети Инстаграм. Там за Амар Мепл (настоящее имя Ланы) следят почти 15 миллионов поклонников.

Это неудивительно, ведь даже при довольно короткой карьере в индустрии фильмов для взрослых она успела собрать собственную фан-базу. Сейчас девушка регулярно радует своих фолловеров пикантными фото.  

Модель Лана Роудс взволновала фанатов новыми фото - фото 2

Подтверждением тому являются свежие кадры с вечеринки, для которой Лана выбрала черное крошечное платье с эффектными вырезами. На одном из снимков модели даже пришлось скрыть грудь смайликом.

Модель Лана Роудс взволновала фанатов новыми фото - фото 3

Напомним, известная фитоняшка Николь Дентодриа взбудоражила пользователей интернета своими фотографиями. Модель сфотографировалась полностью обнаженной. 

Таким образом популярная датская фитнес-модель Николь Дентодриа произвела настоящий фурор в Instagram. Девушка порадовала почти 10-тысячную армию поклонников очередными откровенными снимками. 

Красавица наглядно продемонстрировала, зачем ходит в спортзал, без стеснения полностью раздевшись перед фотографом. Пышную грудь звезда Сети прикрыла рукой. Однако стальной пресс и идеальные формы свели с ума подписчиков Николь.

Красавица всегда  не стеснялась блеснуть своей  красотой, но на этот раз мастерство фотографа превзошло все ожидания -  девушка на снимках выглядит очень естественно и по-спортивному.

Ранее супермодель Кендалл Дженнер решила расширить лайфстайл-империю своей семьи и объявила о запуске собственного бренда текилы. Это будет первый самостоятельный бизнес 25-летней красотки.

Девушка решила обратить свое внимание именно на производство алкогольных напитков. В своем Instagram-аккаунте модель рассказала о запуске собственной торговой марки текилы под названием "818". Подробности об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://www.instagram.com/lanarhoades/
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comments

Обусуждения

Стас

сегодня, 15:44

Если б у неё дырка была поперёк ?! А так - чем взволновала ?? Силиконовыми сиськами ?

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