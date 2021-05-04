Модель Лана Роудс взволновала фанатов новыми фото

Популярная модель и бывшая порноактриса Лана Роудс восхитила поклонников новыми фото в очень откровенном платье.

Лана Роудс (фото из открытых источников)

24-летняя американская модель и бывшая звезда фильмов с рейтингом 18+ Лана Роудс сейчас активно работает над своей страницей в социальной сети Инстаграм. Там за Амар Мепл (настоящее имя Ланы) следят почти 15 миллионов поклонников.

Это неудивительно, ведь даже при довольно короткой карьере в индустрии фильмов для взрослых она успела собрать собственную фан-базу. Сейчас девушка регулярно радует своих фолловеров пикантными фото.





Подтверждением тому являются свежие кадры с вечеринки, для которой Лана выбрала черное крошечное платье с эффектными вырезами. На одном из снимков модели даже пришлось скрыть грудь смайликом.





Напомним, известная фитоняшка Николь Дентодриа взбудоражила пользователей интернета своими фотографиями. Модель сфотографировалась полностью обнаженной.

Таким образом популярная датская фитнес-модель Николь Дентодриа произвела настоящий фурор в Instagram. Девушка порадовала почти 10-тысячную армию поклонников очередными откровенными снимками.

Красавица наглядно продемонстрировала, зачем ходит в спортзал, без стеснения полностью раздевшись перед фотографом. Пышную грудь звезда Сети прикрыла рукой. Однако стальной пресс и идеальные формы свели с ума подписчиков Николь.

Красавица всегда не стеснялась блеснуть своей красотой, но на этот раз мастерство фотографа превзошло все ожидания - девушка на снимках выглядит очень естественно и по-спортивному.

Ранее супермодель Кендалл Дженнер решила расширить лайфстайл-империю своей семьи и объявила о запуске собственного бренда текилы. Это будет первый самостоятельный бизнес 25-летней красотки.

Девушка решила обратить свое внимание именно на производство алкогольных напитков. В своем Instagram-аккаунте модель рассказала о запуске собственной торговой марки текилы под названием "818". Подробности об этом читайте в нашем материале.

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