Текила от Кендалл Дженнер: модель запускает новый бизнес

Известная супермодель Кендалл Дженнер решила расширить лайфстайл-империю своей семьи и объявила о запуске собственного бренда текилы. Это будет первый самостоятельный бизнес 25-летней красотки.

Кендалл Дженнер (фото из открытых источников)

В своем Instagram-аккаунте модель рассказала о запуске собственной торговой марки текилы под названием 818. По словам звезды, над этим проектом он работал целых четыре года и сейчас в ассортименте бренда уже представлены три вида напитка: "Blanco Tequila", "Reposado Tequila" и "Añejo Tequila".

Производят продукт в мексиканском штате Халиско и детище Кендалл уже даже успели оценить на конкурсе World Tequila Awards. Там она получила награду за лучшую текилу, выдержанную от 2 до 11 месяцев в деревянных бочках.

"После сотен слепых дегустаций, поездок на завод, анонимных соревнований по дегустации, думаю, мы наконец готовы", — написала Кендалл.

Оказалось, что модель уже несколько раз намекала на запуск новинки в своих публикациях. Еще несколько недель назад она поделилась в социальной сети Instagram фотографиями с отдыха, на которых можно заметить бутылку 818.

Когда же новая текила от супермодели поступит в продажу, пока неизвестно, но по словам Кендалл, это произойдет уже совсем скоро.

Напомним, что известная модель, звезда фильма "Валериан и город тысячи планет" Кара Делевинь вместе с родными сестрами основала винной бренд под названием Della-Vite.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярный рэпер и продюсер Snoop Dogg занялся производством собственного джина под названием Indoggo. Стоимость бутылки составляет 30 долларов (0, 75 л).

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