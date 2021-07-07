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Моника Беллуччи вместе с дочкой снялись для Vogue Italia

На снимках авторства известного фотографа Паоло Роверси Моника и Дева позируют в одинаковых платьях

сегодня, 03:21
Автор:

Ольга Чародий

Команда итальянского Vogue представила обложки нового, июльского номера — печатную и цифровую. На них разместили актрису Монику Беллуччи и ее старшую дочь, 16-летнюю Деву Кассель.

Моника Беллуччи вместе с дочкой снялись для Vogue Italia

Моника Беллуччи (фото из открытых источников)

На снимках авторства известного фотографа Паоло Роверси Моника и Дева позируют в одинаковых платьях от бренда Dolce & Gabbana. Стилизовал образы главный редактор Dazed Ибрагим Камара.

В личном аккаунте Беллуччи пост одной из двух опубликованных обложек набрал более 70 000 лайков, в Кассель — почти 28 000 лайков (и множество комментариев с сердечками).

В феврале Дева Кассель появилась в кампании аромата Dolce Rose от Dolce & Gabbana. Работа над ней прошла на озере Комо. А недавно 16-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева показала новые интересные кадры. Она предстала перед камерой в белом кроп-топе, который надела без нижнего белья и бежевых брюках на резинке. Ее вьющиеся волосы были распущены, а на лице — широкая улыбка и ни грамма макияжа.

Напомним, в сеть попали снимки со съемочной площадки нового фильма "Колдунья приходит ночью 2", в котором снимается итальянская кинодива Моника Беллуччи. Как пишет издание Daily Mail, съемки сейчас проходят в Риме. Первая часть итальянской картины вышла в прокат в 2018 году — без участия Беллуччи. Вторая часть будет готова к концу 2021 года.

56-летняя красавица практически неузнаваема в образе седой ведьмы Бефаны — в традиционной шляпе и с метлой. Бефана — своеобразный итальянский аналог Санта-Клауса. Она бродит по земле в рождественский сочельник и приносит подарки хорошим детям, проникая в дом через дымоход.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CQ8jOvcpIVb/
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