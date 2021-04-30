Муж Успенской начал войну за ее миллионы

Российская певица Любовь Успенская может лишиться части имущества. Формальный муж звезды, бизнесмен Александр Плаксин, сейчас живущий в США, претендует на недвижимость Успенской, сообщает Sobesednik.ru.

Любовь Успенская (фото из открытых источников)

По информации издания, Плаксин хочет получить загородный дом Успенской, который оценивается в сотни миллионов рублей. По закону Александр действительно имеет право на половину особняка.

Плаксин будет участвовать в процессе через адвокатов, не приезжая в Россию. Успенская тоже обратилась за консультацией к юристам. Год назад дочь Успенской Татьяна утверждала, что мать применяет к ней силу, и сбежала к отцу в США.

Напомним, популярный певец из Беларуси и кумир молодежи Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов — ред.) признался в хранении и употреблении наркотических средств. Пару месяцев назад у артиста изъяли крупную партию гашиша.

Сообщается, что дело 22-летнего белорусского исполнителя передано в суд, а самого Тиму Белорусских отпустили под залог. Сейчас певец находится под домашним арестом. Согласно данным источника, ему грозит лишение свободы сроком на пять лет. По данным белорусской прокуратуры, певец имел сообщника. Молодые люди приобретали наркотические средства на "черном" рынке, а в день задержания употребляли гашиш в одном из игровых клубов Минска. Во время обыска у парней обнаружили амфетамин массой 0,0375 грамма. Товарищ исполнителя сейчас находится в СИЗО, ему грозит аналогичный тюремный срок.

Наркотики у Тимы Белорусских обнаружили еще в начале января. Через несколько дней правоохранительные органы произвели арест, хотя Белорусских очень скоро был выпущен под залог.











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