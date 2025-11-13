logo

BTC/USD

102910

ETH/USD

3505.69

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес «Мы точно не будем друг другу врать»: Евгений Клопотенко впервые рассказал о своей девушке
commentss НОВОСТИ Все новости

«Мы точно не будем друг другу врать»: Евгений Клопотенко впервые рассказал о своей девушке

Известный украинский ресторатор Евгений Клопотенко, долго скрывавший подробности личной жизни, рассказал об отношениях со своей девушкой

13 ноября 2025, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій








Украинский ресторатор Евгений Клопотенко рассказал подробности своей личной жизни. Известный кулинар сейчас находится в отношениях с Екатериной Воскресенской, которая занята в туристическом бизнесе и занимается волонтерством.

«Мы точно не будем друг другу врать»: Евгений Клопотенко впервые рассказал о своей девушке

Евгений Клопотенко с Екатериной Воскресенской. Фото: из открытых источников

По словам Клопотенко, они познакомились 24 ноября после его дня рождения. Об этом ресторатор сказал в интервью проекту "Наедине с Гламуром".

Мы еще не отмечали. У нас еще нет годовщины. Но мы договорились, что будем праздновать тихо. Мы договорились о том, что раньше мне в медиа запрещали. Теперь она будет это делать, но я не могу раскрывать", – отметил Клопотенко.

По словам звездного повара, он предпочитает идею свободы в отношениях, но против измен. Клопотенко утверждает, что их союз с девушкой строится на искренности и доверии.

Мы договорились о том, что мы учимся строить отношения на честности. Если какой-нибудь парень или девушка понравились, ты об этом обязательно рассказываешь. У нас нет никакого секрета. Мы обо всем общаемся. Мы точно не будем друг другу врать", — добавил Клопотенко.

Ресторатор говорит, что он остался свободен, но это не значит, что может быть с другими девушками. Относительно отношений кулинар признался, что они с Екатериной еще учатся их строить.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что шеф-повар Евгений Клопотенко заявил о своей страсти к маньякам и желании кормить девушку в клетке. Одна из его любимых книг — роман Патрика Зюскинда "Парфюмер. История одного убийцы", рассказывающий о маньяке, убивающем людей и готовящем из них духи.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Mms91GltvGE
Теги:

Новости

Все новости