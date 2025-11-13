«Ми точно не будемо одне одному брехати»: Євген Клопотенко вперше розповів про свою дівчину



















Український ресторатор Євген Клопотенко розповів подробиці свого особистого життя. Відомий кулінар зараз перебуває у стосунках із Катериною Воскресенською, яка зайнята у туристичному бізнесі та займається волонтерством.

Євген Клопотенко з Катериною Воскресенською. Фото: з відкритих джерел

За словами Клопотенка, познайомились вони 24 листопада після його дня народження. Про це ресторатор сказав в інтерв'ю проєкту "Наодинці з Гламуром".

"Ми ще не відзначали. У нас ще немає річниці. Але ми домовились, що святкуватимемо тихо. Ми домовились про щось таке, що раніше мені в медіа забороняли. Тепер вона буде це робити, але я не можу розкривати", — зазначив Клопотенко.

За словами зіркового кухаря, він віддає перевагу ідеї свободи у стосунках, але проти зрад. Клопотенко стверджує, що їхній з дівчиною союз будується на щирості та довірі.

"Ми домовились про те, що ми вчимося будувати стосунки на чесності. Якщо якийсь хлопець чи дівчина сподобались, ти про це обов'язково розповідаєш. У нас немає жодного секрету. Ми про все спілкуємося. Ми точно не будемо одне одному брехати", — додав Клопотенко.

Ресторатор каже, що він залишився вільним, але це не означає, що може бути з іншими дівчатами. Щодо стосунків, то кулінар зізнався, що вони з Катериною ще вчаться їх будувати.

