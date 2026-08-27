"Мы забыли, что есть такое понятие, как свобода": в Сети разнесли циничную шутку Потапа и Насти о языке

Продюсер и рэпер Потап и певица Настя Каменских снова оказались в центре скандала. В этот раз волну возмущения в соцсетях вызвало видео артистов о русском языке и "свободе", которое часть пользователей восприняла как насмешку над украинцами.

Фото: из открытых источников

Новый ролик дуэт опубликовал в Instagram. Видео состоит из двух контрастных эпизодов. Сначала Потап и Каменских демонстративно корчатся и иронически извиняются за то, что говорят по-русски.

"Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что говорим по-русски. Мы совсем забыли, что такое понятие как свобода", — заявили артисты.

После этого авторы ролика появляются уже на яхте, фактически противопоставляя критике в свой адрес тезис о личной свободе.

Такой юмор вызвал резкую реакцию части аудитории. В комментариях украинцы обвинили Потапа и Каменских в неуместности и отсутствии чувства такта во время полномасштабной войны. Некоторые увидели в ролике не защиту права на выбор языка общения, а демонстративную насмешку над общественной дискуссией по украинскому языку.

"Это слишком, когда на Родине идет такая страшная война. Зачем такое поститься", — возмутился один из пользователей.

Другие комментаторы напомнили артистам об ответственности публичных людей и заявили, что свобода не упраздняет вопрос уместности.

"Это не проявление свободы в вашем случае. У вас нет чувства такта", – написали под видео.

Потап и Настя Каменских находятся за пределами Украины. В последнее время вокруг артистов уже возникало несколько скандалов из-за русскоязычного репертуара, публичных заявлений и общения с россиянами. Ранее они также вызвали дискуссию высказываниями о возможном возвращении в Киев.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что известные украинские исполнители Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских, несмотря на официальный растор своего брака, решили снова выступать на одной сцене. Популярный ранее музыкальный коллектив "Потап и Настя" официально объявил о возобновлении совместной творческой деятельности.