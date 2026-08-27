"Ми забули, що є таке поняття, як свобода": у Мережі рознесли цинічний жарт Потапа і Насті про мову

Продюсер і репер Потап та співачка Настя Каменських знову опинилися в центрі скандалу. Цього разу хвилю обурення в соцмережах спричинило відео артистів про російську мову та "свободу", яке частина користувачів сприйняла як насмішку над українцями.

Фото: з відкритих джерел

Новий ролик дует опублікував в Instagram. Відео складається з двох контрастних епізодів. Спочатку Потап і Каменських демонстративно корчаться та іронічно перепрошують за те, що розмовляють російською.

"Боже, пробачте нас, будь ласка, за те, що розмовляємо російською мовою. Ми зовсім забули, що є таке поняття як свобода", — заявили артисти.

Після цього автори ролика з'являються вже на яхті, фактично протиставляючи критиці на свою адресу тезу про особисту свободу.

Такий гумор викликав різку реакцію частини аудиторії. У коментарях українці звинуватили Потапа та Каменських у недоречності й відсутності почуття такту під час повномасштабної війни. Дехто побачив у ролику не захист права на вибір мови спілкування, а демонстративну насмішку над суспільною дискусією щодо української мови.

"Це занадто, коли на Батьківщині йде така страшенна війна. Навіщо таке постити", — обурився один із користувачів.

Інші коментатори нагадали артистам про відповідальність публічних людей та заявили, що свобода не скасовує питання доречності.

"Це не вияв свободи у вашому випадку. У вас немає почуття такту", — написали під відео.

Наразі Потап і Настя Каменських перебувають за межами України. Останнім часом навколо артистів уже виникало кілька скандалів через російськомовний репертуар, публічні заяви та спілкування з росіянами. Раніше вони також викликали дискусію висловлюваннями про можливе повернення до Києва.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що відомі українські виконавці Олексій Потапенко (Потап) та Настя Каменських, попри офіційне розірвання свого шлюбу, вирішили знову виступати на одній сцені. Популярний раніше музичний колектив "Потап і Настя" офіційно оголосив про відновлення спільної творчої діяльності.