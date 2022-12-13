На концерте известного певца военный сделал своей девушке предложение: реакция зала (ВИДЕО)

Во время концерта популярного исполнителя Артема Пивоварова, который проходил в Черкассах, на сцену внезапно поднялся парень в форме. В руках он держал букет цветов и микрофон.

Предложение/ Фото из открытых источников

Зрители в зале не сразу поняли, что именно происходит. Однако парень начал произносить трогательную речь, которую он посвятил своей любимой. Кроме этого военный сделал еще более решительный шаг — он предложил своей девушке руку и сердце. Взволнованная девушка поднялась на сцену и ответила "да".

Зрители разразились аплодисментами, а сам исполнитель опубликовал видео с трогательным моментом у себя на странице в соцсети. Пивоваров пожелал влюбленным всего наилучшего.

Под видео пользователи оставили множество восторженных комментариев и также пожелали паре любви, долгих лет совместной жизни и всех благ.

Стоит отметить, что Артем Пивоваров является не только исполнителем, музыкантом, автором песен и саунд-продюсером, но и автором интересного проекта под названием "Твои стихи, мои ноты", который призван популяризировать украинскую музыку и создавать песни на стихи известных украинских литературных деятелей.

Песни, созданные в рамках данного проекта, занимают первые строчки музыкальных парадов и становятся несомненными хитами. Сейчас Артема называют "прорывом последних лет" на украинской эстраде. Многие его поклонники отмечают, что артист обладает невероятной энергетикой, которой щедро делится с окружающими.

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