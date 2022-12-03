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Звезду сериала "Игра в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах: подробности (ФОТО)

Известный актер отрицает свою вину и заявляет о том, что ничего подобного не происходило и его пытаются оклеветать.

сегодня, 01:20
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Автор:

Анна Нестерова

По словам заявительницы, данный инцидент произошел в далеком 2017 году.

Звезду сериала "Игра в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах: подробности (ФОТО)

Сериал "Игра в кальмара"/ Скриншот

Южнокорейского актера О Ен Су, который сыграл яркую роль участника и тайного организатора игр в нашумевшем сериале от стримингового сервиса Netflix "Игра в кальмара", обвинили в непристойном поведении и сексуальных домогательствах.

Сообщается, что женщина, пожелавшая остаться анонимной, подала в суд на актера еще в 2021 году, однако в апреле текущего года дело было закрыто по причине отсутствия доказательств. Официальное обвинение актеру также решено было не предъявлять.

Однако, предполагаемая пострадавшая, решила идти до конца и подала апелляцию. После этого прокуратура возобновила расследование.

Звезду сериала ”Игра в кальмара” обвинили в сексуальных домогательствах: подробности (ФОТО) - фото 2

Стоит отметить, что 78-летний актер категорически отрицает свою вину. О Ен Су отметил, что в 2017 году он действительно держал в парке незнакомую ему женщину за руку, однако он ей таким образом лишь показывал дорогу вокруг озера. Он также добавил, что его извинения, принесенные женщине в прошлом году, не были признанием вины. На данный момент находится на этапе расследования.

Для справки:  О Ен Су имеет высшее профильное образование, а дебютировал он как актер в 1963 году. Он снимался во многих фильмах и был широко известен своей работой в театре, пока не получил роль игрока № 1 в сериале "Игра в кальмара". После этого на актера обрушилась мировая слава и стал суперзвездой. Актер получил "Золотой глобус" в номинации "Лучшая роль актера второго плана на телевидении" за роль в "Игре в кальмара" в январе этого года.

Ранее "Комментарии" писали о том, что назван главный претендент на роль нового Джеймса БондаВ новых сериях бондианы "агента 007", по всей видимости, сыграет более молодой актер, который сменит на этом посту Дэниала Крейга.

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Звезду сериала ”Игра в кальмара” обвинили в сексуальных домогательствах: подробности (ФОТО) - фото 3



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