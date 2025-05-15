На войне погиб известный украинский актер и телеведущий

На щите из войны возвращается украинский актер, телеведущий и военнослужащий Максим Нелипа. Информацию об этом разместил в сети блоггер Елена Филонова. Также ее подтвердил украинский актер Дмитрий Оскин. Трагическую новость также подтвердил заместитель генерального директора ФК "Динамо Киев" Максим Радуцкий.

Максим Нелипа. Фото из открытых источников

Оскин распространил скриншот сообщения жены Нелипы – Тамары, которая сообщила, что ее муж погиб 12 мая, добавив, что о его гибели "пока мало информации".

Филонова в сообщении отметила: "В бою погиб наш коллега, телеведущий Макс Нелипа".

"Макса больше нет…", — написал Радуцкий, опубликовав фото Нелипы с датами рождения и гибели.

Стоит отметить, Максим Нелипа – украинский актер, телеведущий, шоумен. Был звездой КВН, ведущим популярных шоу на телевидении. В начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года Максим вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — продюсер Игорь Кондратюк сообщил, что известный украинский актер Дмитрий Ярошенко уехал за границу во время войны, после чего не вернулся в Украину.

Как рассказал Игорь Кондратюк, еще до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины он начал снимать фильм под названием "В зените". Главную роль в ленте играл актер Дмитрий Ярошенко. Однако после 24 февраля 2022 года актер уехал за границу и не вернулся.

Также издание "Комментарии" сообщало – жена украинского военнослужащего и актера шоу "Лига смеха" Александра Чечуна поделилась информацией об обстоятельствах его смерти. Об этом она рассказала в своем Instagram, объяснив, что явилось причиной смерти актера.

Как сообщила Ольга Гриценюк, супруга погибшего, его жизнь оборвалась 9 апреля.



