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На войне погиб известный украинский актер и телеведущий

В сети распространяют информации о гибели Максима Нелипы

сегодня, 06:55
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Кравцев Сергей

На щите из войны возвращается украинский актер, телеведущий и военнослужащий Максим Нелипа. Информацию об этом разместил в сети блоггер Елена Филонова. Также ее подтвердил украинский актер Дмитрий Оскин. Трагическую новость также подтвердил заместитель генерального директора ФК "Динамо Киев" Максим Радуцкий.

На войне погиб известный украинский актер и телеведущий

Максим Нелипа. Фото из открытых источников

Оскин распространил скриншот сообщения жены Нелипы – Тамары, которая сообщила, что ее муж погиб 12 мая, добавив, что о его гибели "пока мало информации".

Филонова в сообщении отметила: "В бою погиб наш коллега, телеведущий Макс Нелипа".

"Макса больше нет…", — написал Радуцкий, опубликовав фото Нелипы с датами рождения и гибели.

Стоит отметить, Максим Нелипа – украинский актер, телеведущий, шоумен. Был звездой КВН, ведущим популярных шоу на телевидении. В начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года Максим вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — продюсер Игорь Кондратюк сообщил, что известный украинский актер Дмитрий Ярошенко уехал за границу во время войны, после чего не вернулся в Украину.

Как рассказал Игорь Кондратюк, еще до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины он начал снимать фильм под названием "В зените". Главную роль в ленте играл актер Дмитрий Ярошенко. Однако после 24 февраля 2022 года актер уехал за границу и не вернулся.

Также издание "Комментарии" сообщало – жена украинского военнослужащего и актера шоу "Лига смеха" Александра Чечуна поделилась информацией об обстоятельствах его смерти. Об этом она рассказала в своем Instagram, объяснив, что явилось причиной смерти актера.

Как сообщила Ольга Гриценюк, супруга погибшего, его жизнь оборвалась 9 апреля.




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Источник: https://www.facebook.com/elena.filonova.3/posts/pfbid0AfhcZn97VjjxJXN475m5q7FbvdK7mGZdKa3ZC1zdTuUjMJn3LuihNnNm9S1NcYKdl
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