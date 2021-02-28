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Надя Дорофеева «слила» в сеть фрагмент новой песни

Новую песню Дорофеевой поклонники услышат 5 марта

сегодня, 12:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная украинская исполнительница Надежда Дорофеева готовится представить публике свой новый трек. На своей странице в Instagram знаменитость решила подогреть интерес фанатов и опубликовала небольшой фрагмент своей композиции.

Надя Дорофеева «слила» в сеть фрагмент новой песни

Надя Дорофеева (фото из открытых источников)

В кадре певица предстала в брюках черного цвета и трендовой белой майке, а свой образ дополнила двумя высокими хвостиками на голове, с выпущенными передними прядями. Надежда спела несколько строчек из новой песни, а свой пост подписала так: "Осторожно, слив трека!!! 05.03 открою вам первую музыкальную стори моего EP".

Несколько дней назад певица уже намекала поклонникам на то, что вскоре выйдет ее новая работа, опубликовав черно-белую фотографию и оставив надпись: "Перечитал мои мысли, а они все…о тебе. Soon".

Фанаты исполнительницы в восторге и с нетерпением ждут премьеры: "У меня мурашки!! Ставлю таймер на этот день!!", "Мои мысли о тебе. Это будет разрыв!!" "Это слишком офигенно. Очень жду", "Я уверена, что это будет что-то бомбическое", — пишут фолловеры.

Напомним, что 19 ноября состоялась премьера первой сольной песни Надежды Дорофеевой под названием "Горит". Мнение ее поклонников по поводу трека разделились: одни поддержали артистку, а вторые признались, что ожидали от нее намного большего. Спустя несколько дней Дорофееву обвинили в плагиате, а также раскритиковали ее танцы на мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни. Сама певица никак не прокомментировала подобные обвинения в свой адрес.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская исполнительница Надежда Дорофеева призналась, почему долго не решалась начать сольную карьеру.


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