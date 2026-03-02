"Нас туда тянет с Настей": Потап поразил неожиданным заявлением о возвращении в Украину

Известный украинский рэпер Потап, покинувший страну в начале полномасштабной войны в Украине, рассказал о своих планах по месту жительства. В интервью Вадиму Бухкалову артист заявил, что чувствует свободу в выборе, где жить, и не ограничивает себя никакими рамками.

Фото: из открытых источников

Рэппер признался, что всегда проводил значительную часть времени за границей, однако Киев для него оставался родным домом. Сейчас Потап вместе с супругой Настя Каменских рассматривают Майами как возможную точку для творческой деятельности, учитывая, что певица исполняет песни на испанском языке.

"Для меня вполне нормальное состояние находиться за границей. Я всю жизнь работал за границей, зарабатывал. Но все равно домом считал Киев, и так до сих пор считаю. Единственное, что я стал больше времени проводить за границей. Я еще не остановился ни на одной стране. Нас с Настей больше тянет в Майами, потому что она всех поет испанкой." Потапенко.

Он подчеркнул, что не исключает возвращения на родину по окончании войны. Украина для артиста остается домом, где живут родственники и находится недвижимость.

"Где мы будем? Я вообще ничего не исключаю сейчас. И то, что я вернусь в Украину после войны, тоже. Для меня Украина всегда дом, родина. С Украиной всегда буду поддерживать взаимоотношения. Буду всегда помогать. И буду делать все для Украины. У нас там недвижимость, родители, половина семьи живет. Где мы будем — не загадываю. знаю, вернусь я или нет, но точно буду всегда с Украиной", — отметил Потап.

Ранее портал "Комментарии" писал, что украинский рэпер Потап, еще в начале полномасштабного вторжения покинувший страну, недавно выразил свое возмущение в TikTok из-за скандала, возникшего вокруг Тины Кароль. Событие получило резонанс после того, как певица публично извинилась перед украинцами за песню "У нас нет света", которая на фоне серьезных проблем с электроснабжением, водой и отоплением вызвала неоднозначную реакцию общественности.