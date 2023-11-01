logo

BTC/USD

34407.52

ETH/USD

1796.43

LTC/USD

67.01

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Настоящие имена звезд: как на самом деле зовут Чака Норриса, Натали Портман, Тину Тернер и Вина Дизеля
commentss НОВОСТИ Все новости

Настоящие имена звезд: как на самом деле зовут Чака Норриса, Натали Портман, Тину Тернер и Вина Дизеля

Среди популярных звезд кино и певцов много людей, которые на самом деле используют сценическое имя или псевдоним. Однако как на самом деле зовут этих звезд.

сегодня, 17:57
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Многие известные люди скрывают свою подлинную личность под псевдонимами, меняют фамилии или имена. Одни хотят выделиться, другие способствовать международной карьере, третьи наоборот, пытаются спрятаться. Портал "Комментарии" подготовил подборку, где расскажет о настоящих именах звезд.

Настоящие имена звезд: как на самом деле зовут Чака Норриса, Натали Портман, Тину Тернер и Вина Дизеля

Какие настоящие имена известных звезд. Фото из открытых источников

Настоящее имя Вина Дизеля – Марк Синклер

Большинство актеров выбирают сценический псевдоним, когда начинают свою карьеру в кино, однако Вин Дизель сменил свое имя еще до того, как стал знаменит. В 17 лет Марк Синклер работал вышибалой в Нью-Йорке. Чтобы обезопасить себя и своих родных, ему нужна была альтернативная личность. Что же значит Вин Дизель. Вин – это сокращение от фамилии матери – Винсент, а Дизель – это из-за шутки среди его друзей, которые говорили, что он часто выглядел энергичным, словно работал на дизеле.


Настоящие имена звезд: как на самом деле зовут Чака Норриса, Натали Портман, Тину Тернер и Вина Дизеля - фото 2

Чака Норриса на самом деле зовут Карлос Рэй Норрис

При рождении родители Чака Норриса дали ему имя Карлос. Еще до получения звания культового актера и чемпиона по боевым искусствам Норрис служил в военно-воздушных силах США. Там же в возрасте 18 лет он получил позывной "Чак", который и использовал в кинокарьере.

Настоящие имена звезд: как на самом деле зовут Чака Норриса, Натали Портман, Тину Тернер и Вина Дизеля - фото 3

Настоящее имя Тины Тернер — Анна Мэй Буллок

В детстве родители Анны Буллок развелись, а потом девушка попала к бабушке. После ее смерти Анна пошла работать уборщицей и не планировала карьеру певицы. Впоследствии ее вдохновило выступление американского певца Айка Тернера. Через некоторое время Анна познакомилась с ним и начала сотрудничество. Именно Тернер решил, что Анна Мэй Буллок плохое сценическое имя и предложил назваться Тина Тернер.

Настоящие имена звезд: как на самом деле зовут Чака Норриса, Натали Портман, Тину Тернер и Вина Дизеля - фото 4

Натали Портман действительно зовут Нета-Ли Хершлаг

Нета-Ли Хершлаг родилась в Иерусалиме, Израиль, где и получила свое имя. В возрасте трех лет ее семья переехала в США. Сначала Наталья Портман снималась под своим настоящим именем, однако впоследствии решила использовать псевдоним Портман из соображений безопасности и конфиденциальности. Псевдоним Портман – это девичья фамилия ее бабушки.

Настоящие имена звезд: как на самом деле зовут Чака Норриса, Натали Портман, Тину Тернер и Вина Дизеля - фото 5

Ранее портал "Комментарии" сообщал о знаменитостях, похожих как две капли воды друг на друга. Все путают этих известных людей.

Также "Комментарии" писали о звездах, умерших от пластических операций.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!