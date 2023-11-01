Настоящие имена звезд: как на самом деле зовут Чака Норриса, Натали Портман, Тину Тернер и Вина Дизеля

Многие известные люди скрывают свою подлинную личность под псевдонимами, меняют фамилии или имена. Одни хотят выделиться, другие способствовать международной карьере, третьи наоборот, пытаются спрятаться. Портал "Комментарии" подготовил подборку, где расскажет о настоящих именах звезд.



Какие настоящие имена известных звезд. Фото из открытых источников

Настоящее имя Вина Дизеля – Марк Синклер

Большинство актеров выбирают сценический псевдоним, когда начинают свою карьеру в кино, однако Вин Дизель сменил свое имя еще до того, как стал знаменит. В 17 лет Марк Синклер работал вышибалой в Нью-Йорке. Чтобы обезопасить себя и своих родных, ему нужна была альтернативная личность. Что же значит Вин Дизель. Вин – это сокращение от фамилии матери – Винсент, а Дизель – это из-за шутки среди его друзей, которые говорили, что он часто выглядел энергичным, словно работал на дизеле.





Чака Норриса на самом деле зовут Карлос Рэй Норрис

При рождении родители Чака Норриса дали ему имя Карлос. Еще до получения звания культового актера и чемпиона по боевым искусствам Норрис служил в военно-воздушных силах США. Там же в возрасте 18 лет он получил позывной "Чак", который и использовал в кинокарьере.





Настоящее имя Тины Тернер — Анна Мэй Буллок

В детстве родители Анны Буллок развелись, а потом девушка попала к бабушке. После ее смерти Анна пошла работать уборщицей и не планировала карьеру певицы. Впоследствии ее вдохновило выступление американского певца Айка Тернера. Через некоторое время Анна познакомилась с ним и начала сотрудничество. Именно Тернер решил, что Анна Мэй Буллок плохое сценическое имя и предложил назваться Тина Тернер.





Натали Портман действительно зовут Нета-Ли Хершлаг

Нета-Ли Хершлаг родилась в Иерусалиме, Израиль, где и получила свое имя. В возрасте трех лет ее семья переехала в США. Сначала Наталья Портман снималась под своим настоящим именем, однако впоследствии решила использовать псевдоним Портман из соображений безопасности и конфиденциальности. Псевдоним Портман – это девичья фамилия ее бабушки.





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