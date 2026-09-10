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Настя Каменских окончательно вывела заявлением о "кисте в горле": какое срочное решение принято

Певицу Настю Каменских внесли в базу «Миротворца» после ряда резонансных заявлений, в частности, ее слов об украинском языке и проблемах с голосовыми связями

10 сентября 2026, 12:30
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Клименко Елена

Украинская певица Настя Каменских оказалась в базе сайта "Миротворец" после ряда резонансных заявлений, повлекших за собой бурное обсуждение в соцсетях. На ресурсе появилась отдельная страница, посвященная артистке, где указаны причины ее внесения в базу.

Настя Каменских окончательно вывела заявлением о "кисте в горле": какое срочное решение принято

Фото: из открытых источников

Авторы ресурса назвали Каменских "провокаторшей" и обвинили ее в участии в действиях, которые они характеризуют как "гуманитарную агрессию против Украины". Кроме того, на сайте утверждается, что деятельность певицы якобы связана с информационными мерами, способными дестабилизировать общественную жизнь в стране.

"Провокатор. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни в Украине", — говорится в записи на сайте.

Настя Каменских окончательно вывела заявлением о ”кисте в горле”: какое срочное решение принято - фото 2

Одной из причин новой волны критики вокруг Каменских стало ее интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой. Артистка, которая в последнее время снова начала публично использовать русский язык, рассказала о проблемах с голосом, возникших в период, когда она перешла на украинский.  

По словам Каменских, после того как она стала больше разговаривать и петь на украинском, у нее возникла киста на голосовых связях. Именно это заявление вызвало особенно острую реакцию украинской аудитории и стало поводом к многочисленным шуткам и мемам в социальных сетях.  

Резонансное интервью Каменских дала вместе с Алексеем Потапенко. Во время разговора артисты также затронули личную жизнь и предварительные заявления о своих отношениях. Однако наибольшее внимание привлекли слова певицы об украинском языке и проблемах с голосовыми связями.  

Портал " Комментарии" уже писал , что Потап ошеломил новым заявлением о причине выезда из Украины во время войны.



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