Потап приголомшив новою заявою про причину виїзду з України під час війни: деталі скандалу

Український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) розповів, як виїжджав за межі України під час повномасштабної війни. В інтерв’ю журналістці Катерині Гордєєвій артист пояснив, що підставою для перетину кордону була участь у благодійній діяльності. За його словами, для організації таких поїздок доводилося взаємодіяти з різними структурами, компаніями та міністерствами. Водночас Потап визнав, що за кордоном не обмежувався благодійними заходами, а паралельно займався комерційною діяльністю.

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"Щоразу це були якісь різні міністерства, різні ситуації, компанії, фірми. Це був один і той самий привід, це була благодійна діяльність… Я виїжджав, заїжджав так багато разів… В принципі я виїжджаю на благодійну акцію, а паралельно ще й займаюся комерційною діяльністю", — заявив Потап.

Останнім часом артист практично не повертається до України. За його словами, причина полягає не у страху втратити можливість повторного виїзду, а у втомі від необхідності щоразу проходити відповідні процедури. Водночас головним аргументом на користь перебування за кордоном Потап називає роботу та необхідність фінансово забезпечувати свою родину. Він зазначив, що в Україні для нього практично немає комерційних концертів, тоді як основні можливості для заробітку зараз знаходяться за межами країни.

"Я дуже втомився від цього, чесно кажучи. Щоразу ти приїжджаєш і відразу думаєш, як звідти виїхати… Там для мене немає комерційних концертів, в основному благодійна діяльність", — пояснив продюсер.

Потап також наголосив, що має фінансові зобов’язання перед близькими та повинен, зокрема, оплачувати навчання сина. Саме необхідністю заробляти артист пояснює своє рішення більшість часу проводити за кордоном.

"Я відповідаю за свою сім’ю, я плачу, і ніхто, крім мене, цього не зробить, тому я їду туди, де заробляю", — заявив Потап.

Портал "Коментарі" вже писав, що український продюсер та скандальний виконавець Олексій Потапенко (Потап) відреагував на появу петиції на сайті Офісу Президента України щодо позбавлення його державного звання. Артист іронічно зауважив, що, судячи з таких ініціатив, в країні вже нібито розв'язані всі нагальні проблеми, окрім цієї. Водночас він запевнив, що готовий без суперечок розлучитися зі статусом.