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Настя Каменських остаточно вивела заявою про "кисту в горлі": яке термінове рішення прийнято

Співачку Настю Каменських внесли до бази «Миротворця» після низки резонансних заяв, зокрема її слів про українську мову та проблеми з голосовими зв’язками

10 вересня 2026, 12:30
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Клименко Елена

Українська співачка Настя Каменських опинилася у базі сайту "Миротворець" після низки резонансних заяв, які спричинили бурхливе обговорення у соцмережах. На ресурсі з’явилася окрема сторінка, присвячена артистці, де вказані причини її внесення до бази.

Настя Каменських остаточно вивела заявою про "кисту в горлі": яке термінове рішення прийнято

Фото: з відкритих джерел

Автори ресурсу назвали Каменських "провокаторкою" та звинуватили її в участі у діях, які вони характеризують як "гуманітарну агресію проти України". Крім того, на сайті стверджується, що діяльність співачки нібито пов’язана з інформаційними заходами, здатними дестабілізувати суспільне життя в країні.

"Провокаторка. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Участь в інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію суспільного життя в Україні", — йдеться у записі на сайті. 

Настя Каменських остаточно вивела заявою про ”кисту в горлі”: яке термінове рішення прийнято - фото 2

Однією з причин нової хвилі критики навколо Каменських стало її інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій. Артистка, яка останнім часом знову почала публічно використовувати російську мову, розповіла про проблеми з голосом, які виникли у період, коли вона перейшла на українську. 

За словами Каменських, після того як вона почала більше розмовляти та співати українською, у неї виникла кіста на голосових зв’язках. Саме ця заява викликала особливо гостру реакцію української аудиторії та стала приводом для численних жартів і мемів у соціальних мережах. 

Резонансне інтерв’ю Каменських дала разом з Олексієм Потапенком. Під час розмови артисти також торкнулися особистого життя та попередніх заяв про свої стосунки. Однак найбільшу увагу привернули саме слова співачки про українську мову та проблеми з голосовими зв’язками. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Потап приголомшив новою заявою про причину виїзду з України під час війни.



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