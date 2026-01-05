Настя Каменских шокировала фанатов заявлением об изменениях в жизни: что известно

Известная украинская певица Настя Каменских, недавно переехавшая за границу после языкового скандала, решила произвести важные изменения в своей жизни. Она объявила своим подписчикам, что планирует переходить на русский и испанский языки в своем Instagram, подчеркивая, что стремится к новым изменениям в жизни.

Фото: из открытых источников

Певица всегда была внимательна к своему телу и фигуре. Она поделилась фотографией с взвешиванием, указав, что ее текущий вес составляет 65 кг. Однако это не стало пределом для Каменских, ведь она планирует начать новый эксперимент — недельную голодовку.

"Сегодня начинается мое недельное приключение без еды. Впереди большие изменения. И именно это сейчас поможет привести мое тело и разум в порядок. Итак, накануне начала — только легкая овощная еда", — поделилась артистка в своем посту.

Каменских объяснила своим подписчикам, почему она решила пойти на столь экстремальный шаг и что хочет добиться. По ее словам, она хочет перезагрузить свое тело и обновить организм.

"Почему я решила провести 7 дней без еды? 1. Перезагрузка тела. 2. Обновление клеток. 3. Уменьшение воспалительных процессов. 4. Ясность мыслей. 5. Контакт с внутренним "Я". Это уже второй такой опыт за последние 4 месяца, и я ждала лучшего момента, чтобы повторить его", — добавила пение.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинская певица Настя Каменских, которая вместе с мужем, рэпером Потапом, поселилась в Испании, недавно сделала важное заявление в своем Instagram после того, как его критиковали за использование русского языка в коммуникации. После бурного обсуждения певица решила поделиться своими планами с подписчиками.