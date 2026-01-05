Настя Каменських шокувала фанатів заявою про зміни у житті: що відомо

Відома українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно переїхала за кордон після мовного скандалу, вирішила зробити важливі зміни у своєму житті. Вона оголосила своїм підписникам, що планує переходити на російську та іспанську мови у своєму Instagram, підкреслюючи, що прагне нових змін у житті.

Фото: з відкритих джерел

Співачка завжди була уважною до свого тіла і фігури. Вона поділилася фотографією зі зважуванням, вказавши, що її поточна вага становить 65 кілограмів. Однак, це не стало межею для Каменських, адже вона планує розпочати новий експеримент — тижневе голодування.

"Сьогодні розпочинається моя тижнева пригода без їжі. Попереду великі зміни. І саме це зараз допоможе привести моє тіло та розум до ладу. Отже, напередодні початку — тільки легка овочева їжа", — поділилася артистка у своєму пості.

Каменських пояснила своїм підписникам, чому вона вирішила піти на такий екстремальний крок і що хоче досягти. За її словами, вона прагне перезавантажити своє тіло та оновити організм.

"Чому я вирішила провести 7 днів без їжі? 1. Перезавантаження тіла. 2. Оновлення клітин. 3. Зменшення запальних процесів. 4. Ясність думок. 5. Контакт із внутрішнім "Я". Це вже другий такий досвід за останні 4 місяці, і я чекала найкращого моменту, щоб повторити його", — додала співачка.

Портал "Коментарі" вже писав, що українська співачка Настя Каменських, яка разом із чоловіком, репером Потапом, оселилася в Іспанії, нещодавно зробила важливу заяву у своєму Instagram після того, як її критикували за використання російської мови в комунікації. Після бурхливого обговорення співачка вирішила поділитися своїми подальшими планами з підписниками.