Наталья Могилевская Ирине Билык: "Наши поцелуйчики бесконечны"

Певица и продюсер Наталья Могилевская до сих пор любит эпатировать публику. Она не боится менять образы, имидж, рассказывать о своей личной жизни. И вот на странице в своем Instagram украинская звезда призналась в нежных чувствах к своей коллеге по цеху — Ирине Билык. Фото: из открытых источников

На фотографии, которую опубликовала продюсер, две дивы, стоят нежно обнявшись, в красивых и ярких нарядах. Ирина Билык одета в пальто с интересным принтом и шляпка, которую звезды любят одевать на разные тусовки. Наталья предпочла платье с яркими рисунками и броские украшения к нему. Фото Наталья Могилевская подписала так.

"Как же я люблю твои песни, всегда помни, что я рядом и я твой друг. Мои поцелуи от блондинки к блондинке", — написал она.

В ответ в комментариях Ирина Билык не смогла остаться равнодушной такой подписи и написала в ответ: "Люблю. И наши поцелуйчики бесконечны".

Как сообщал портал "Комментарии", у

Певица поделилась, после какой ситуации она начала прибегать к мистической помощи. Когда она вместе с Аланом Бадоевым работала над съемками клипа "Снег", то по сценарию ей перебинтовали ногу.

А ровно спустя две недели Ирину столкнули с лестницы, и она вынуждена была ходить с перебинтованной ногой, но уже по-настоящему. Такое странное стечение обстоятельств насторожило артистку, поэтому теперь она регулярно посещает экстрасенса.

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