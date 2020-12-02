Наталья Могилевская Ирине Билык: "Наши поцелуйчики бесконечны"

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Ольга Чародий
Певица и продюсер Наталья Могилевская до сих пор любит эпатировать публику. Она не боится менять
образы, имидж, рассказывать о своей личной жизни. И вот на странице в своем Instagram украинская
звезда призналась в нежных чувствах к своей коллеге по цеху — Ирине Билык. Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
На фотографии, которую опубликовала продюсер, две дивы, стоят нежно обнявшись, в красивых и ярких нарядах. Ирина Билык одета в пальто с интересным принтом и шляпка, которую звезды любят одевать на разные тусовки. Наталья предпочла платье с яркими рисунками и броские украшения к нему. Фото Наталья Могилевская подписала так.
В ответ в комментариях Ирина Билык не смогла остаться равнодушной такой подписи и написала в ответ: "Люблю. И наши поцелуйчики бесконечны".Как сообщал портал "Комментарии", украинская исполнительница не стала скрывать от общественности, что обращается за помощью к экстрасенса. Певица поделилась, после какой ситуации она начала прибегать к мистической помощи. Когда она вместе с Аланом Бадоевым работала над съемками клипа "Снег", то по сценарию ей перебинтовали ногу. А ровно спустя две недели Ирину столкнули с лестницы, и она вынуждена была ходить с перебинтованной ногой, но уже по-настоящему. Такое странное стечение обстоятельств насторожило артистку, поэтому теперь она регулярно посещает экстрасенса.
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