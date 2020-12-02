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Главная Новости Звезды шоубизнес Наталья Могилевская Ирине Билык: "Наши поцелуйчики бесконечны"
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Наталья Могилевская Ирине Билык: "Наши поцелуйчики бесконечны"

На Ирине Билык было надето пальто с принтом и эффектная шляпа, а Наталья позировала в платье с леопардовым рисунком и массивными украшениями на шее.

сегодня, 00:45
Автор:

Ольга Чародий

Певица и продюсер Наталья Могилевская до сих пор любит  эпатировать публику. Она не боится менять образы,  имидж, рассказывать  о своей личной жизни. И вот  на странице в своем Instagram украинская звезда призналась в нежных чувствах к своей коллеге по цеху — Ирине Билык.

Наталья Могилевская Ирине Билык: "Наши поцелуйчики бесконечны"

Фото: из открытых источников

На фотографии, которую  опубликовала  продюсер, две дивы, стоят нежно обнявшись, в красивых и ярких нарядах. Ирина Билык одета в пальто с интересным принтом и шляпка, которую звезды любят одевать  на разные тусовки. Наталья предпочла платье с яркими  рисунками  и броские украшения к нему. Фото Наталья Могилевская подписала так.

"Как же я люблю твои песни, всегда помни, что я рядом и я твой друг. Мои поцелуи от блондинки к блондинке", — написал она.

В ответ в комментариях Ирина Билык не смогла  остаться  равнодушной  такой подписи и написала в ответ: "Люблю. И наши поцелуйчики бесконечны".

Как сообщал портал "Комментарии", украинская исполнительница не стала скрывать от общественности, что обращается за помощью к экстрасенса. Певица поделилась, после какой ситуации она начала прибегать к мистической помощи. Когда она вместе с Аланом Бадоевым работала над съемками клипа "Снег", то по сценарию ей перебинтовали ногу. А ровно спустя две недели Ирину столкнули с лестницы, и она вынуждена была ходить с перебинтованной ногой, но уже по-настоящему.  Такое странное стечение обстоятельств насторожило артистку, поэтому теперь она регулярно посещает экстрасенса.


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Источник: https://www.instagram.com/nataliya_mogilevskaya/
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