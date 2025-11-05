logo

Названа настоящая причина, почему Повалий окончательно продалась Москве: детали
НОВОСТИ

Названа настоящая причина, почему Повалий окончательно продалась Москве: детали

Зибров рассказал, что отношения с Повалием стали напряженными после ее избрания народным депутатом от Партии регионов

5 ноября 2025, 08:40
Автор:
avatar

Клименко Елена








Для певицы Таисии Повалий, которая стала объектом осуждения в Украине из-за своей поддержки России, на первом месте всегда были деньги. Это, по мнению народного артиста Украины Павла Зиброва, стало ее роковой ошибкой.

Названа настоящая причина, почему Повалий окончательно продалась Москве: детали

Фото: из открытых источников

Певец выразил мнение, что Повалий могла бы остаться в Украине, помочь армии и продолжить свою карьеру на родине, но выбрала другой путь.

В интервью Маше Ефросинии Зибров заявил, что Повалий вместе с семьей "продалась за большие деньги", и именно поэтому они вышли из украинской культурной и общественной жизни.



"Они просто исчезли", — заметил Зибров, подчеркивая, что никаких других объяснений или разговоров об этом не было.

Певец рассказал, что его отношения с Повалием кардинально изменились после того, как она стала народной депутатом от Партии регионов. Зибров отметил, что этот переход оказал серьезное влияние на их дружбу.

"Как только она стала депутатом, они с семьей отошли, и я больше не участвовал в их мероприятиях. Несмотря на приглашения, я всегда отказывался. Я не искал их денег и не работал с ними", — объяснил Зибров.

Зибров также отметил, что никогда не поддерживал связи с российскими артистами и всегда оставался вдали от их среды. Он также поделился своими соображениями по поводу тех украинских художников, которые остались в России после начала полномасштабного вторжения.

"Я думаю, что они спят беспокойно и закончат плохо", — добавил он.

Как уже писали "Комментарии", певица Лолита Милявская, родившаяся в Мукачево и сейчас проживающая в России, в очередной раз оказалась в центре внимания из-за жалобы на собственную пенсию. В интервью российским СМИ во время премии "Золотой Граммофон" артистка призналась, что размер ее пенсионных выплат от государства-агрессора не позволяет ему спокойно планировать отдых в почтенном возрасте.



