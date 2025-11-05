logo_ukra

Названа справжня причина, чому Повалій остаточно продалася Москві: деталі
Названа справжня причина, чому Повалій остаточно продалася Москві: деталі

Зібров розповів, що відносини з Повалій стали напруженими після її обрання народним депутатом від "Партії регіонів"

5 листопада 2025, 08:40
Автор:
avatar

Клименко Елена








Для співачки Таїсії Повалій, яка стала об’єктом осуду в Україні через свою підтримку Росії, на першому місці завжди були гроші. Це, на думку народного артиста України Павла Зіброва, стало її фатальною помилкою.

Названа справжня причина, чому Повалій остаточно продалася Москві: деталі

Фото: з відкритих джерел

Співак висловив думку, що Повалій могла б залишитись в Україні, допомогти армії та продовжити свою кар'єру на батьківщині, але обрала інший шлях.

В інтерв’ю Маші Єфросиніній Зібров заявив, що Повалій разом із родиною "продалась за великі гроші", і саме через це вони вийшли з українського культурного та громадського життя.



"Вони просто зникли", — зауважив Зібров, підкреслюючи, що жодних інших пояснень або розмов про це не було. 

Співак розповів, що його стосунки з Повалій кардинально змінились після того, як вона стала народною депутаткою від "Партії регіонів". Зібров зазначив, що цей перехід мав серйозний вплив на їхню дружбу.

"Як тільки вона стала депутатом, вони з сім'єю відійшли, і я більше не брав участі в їхніх заходах. Незважаючи на запрошення, я завжди відмовлявся. Я не шукав їхніх грошей і не працював з ними", — пояснив Зібров. 

Зібров також зазначив, що ніколи не підтримував зв'язки з російськими артистами і завжди залишався на відстані від їхнього середовища. Він також поділився своїми міркуваннями щодо тих українських митців, які залишилися в Росії після початку повномасштабного вторгнення.

"Я думаю, що вони сплять неспокійно і закінчать погано", — додав він. 

Як вже писали "Коментарі", співачка Лоліта Мілявська, яка народилася в Мукачеві та зараз проживає в Росії, вкотре опинилася в центрі уваги через скарги на власну пенсію. В інтерв’ю російським ЗМІ під час премії "Золотий Грамофон" артистка зізналася, що розмір її пенсійних виплат від держави-агресора не дозволяє їй спокійно планувати відпочинок у поважному віці.



