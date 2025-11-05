Названа справжня причина, чому Повалій остаточно продалася Москві: деталі



















Для співачки Таїсії Повалій, яка стала об’єктом осуду в Україні через свою підтримку Росії, на першому місці завжди були гроші. Це, на думку народного артиста України Павла Зіброва, стало її фатальною помилкою.

Фото: з відкритих джерел

Співак висловив думку, що Повалій могла б залишитись в Україні, допомогти армії та продовжити свою кар'єру на батьківщині, але обрала інший шлях.

В інтерв’ю Маші Єфросиніній Зібров заявив, що Повалій разом із родиною "продалась за великі гроші", і саме через це вони вийшли з українського культурного та громадського життя.









"Вони просто зникли", — зауважив Зібров, підкреслюючи, що жодних інших пояснень або розмов про це не було.

Співак розповів, що його стосунки з Повалій кардинально змінились після того, як вона стала народною депутаткою від "Партії регіонів". Зібров зазначив, що цей перехід мав серйозний вплив на їхню дружбу.

"Як тільки вона стала депутатом, вони з сім'єю відійшли, і я більше не брав участі в їхніх заходах. Незважаючи на запрошення, я завжди відмовлявся. Я не шукав їхніх грошей і не працював з ними", — пояснив Зібров.

Зібров також зазначив, що ніколи не підтримував зв'язки з російськими артистами і завжди залишався на відстані від їхнього середовища. Він також поділився своїми міркуваннями щодо тих українських митців, які залишилися в Росії після початку повномасштабного вторгнення.

"Я думаю, що вони сплять неспокійно і закінчать погано", — додав він.

