«Не ношу стринги": Бритни Спирс показала фанатам ягодицы

Поп-звезда Бритни Спирс удивила поклонников новыми фото в ярком купальнике и в шубе. И такого откровенного обращения от блондинки никто не ожидал.

Бритни Спирс (фото из открытых источников)

39-летняя американская певица Бритни Спирс последние несколько лет борется за право самой распоряжаться своими доходами без опеки семьи и постоянно оказывается в центре внимания сети.





Однако центральным местом для контактов с фанатами является именно ее профиль в социальной сети Instagram, где у блондинки более 30 миллионов подписчиков.





На своей странице Бритни публикует кадры из своей жизни, размышления о жизни и просто архивные съемки. Недавно звезда поделилась серией фото в ярком купальнике и шубке, показав фигуру с разных ракурсов. Конечно же, не обошлось и без танцевального видео, которые так обожает Спирс.





"Желтый Я знаю, фото немного размыты, я постоянно двигалась. Сделала их для развлечения. Я никогда не показываю ягодицы в Инстаграм, и нет ... я не ношу стринги", — отметила певица, взволновав фанатов.

Многие кто отметил, что звезда со временем начинает вести себя все более странно.



Как сообщали ранее Бритни Спирс записала в своей социальной сети игривое видео для своих фолловеров. Артистка сняла видео в странном неоновом комбинезоне из своего гардероба. На странице в Instagram исполнительница разместила несколько снимков в зеленом латексном комбинезоне. Артистка игриво расстегивала змейку на наряде, глядя в камеру.

Как сообщила Бритни, она уже размышляет над своим нарядом на Хэллоуин, который отмечается в конце октября. "В прошлом году я пропустила Хэллоуин. Есть какие-то идеи относительно того, кем я могу быть в этом году? Дорогой Бог, я также переживаю за всех вас, милые люди. Иди к черту, COVID. Желаю вам отличного отдыха в 2021-м. P.S. Никаких фильтров на этой картинке нет", — подписала фото Спирс.

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