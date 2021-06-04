«Не ношу стринги": Бритни Спирс показала фанатам ягодицы

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Ольга Чародий
Поп-звезда Бритни Спирс удивила поклонников новыми фото в
ярком купальнике и в шубе. И такого откровенного обращения от блондинки никто
не ожидал.
Бритни Спирс (фото из открытых источников)
39-летняя американская певица Бритни Спирс последние несколько лет борется за право самой распоряжаться своими доходами без опеки семьи и постоянно оказывается в центре внимания сети.
Однако центральным местом для контактов с фанатами является именно ее профиль в социальной сети Instagram, где у блондинки более 30 миллионов подписчиков.
На своей странице Бритни публикует кадры из своей жизни, размышления о жизни и просто архивные съемки. Недавно звезда поделилась серией фото в ярком купальнике и шубке, показав фигуру с разных ракурсов. Конечно же, не обошлось и без танцевального видео, которые так обожает Спирс.
Многие кто отметил, что звезда со временем начинает вести себя все более
странно.
Как сообщали ранее Бритни Спирс записала в своей социальной сети игривое видео для своих фолловеров. Артистка сняла видео в странном неоновом комбинезоне из своего гардероба. На странице в Instagram исполнительница разместила несколько снимков в зеленом латексном комбинезоне. Артистка игриво расстегивала змейку на наряде, глядя в камеру.
Как сообщила Бритни, она уже размышляет над своим нарядом на Хэллоуин, который отмечается в конце октября. "В прошлом году я пропустила Хэллоуин. Есть какие-то идеи относительно того, кем я могу быть в этом году? Дорогой Бог, я также переживаю за всех вас, милые люди. Иди к черту, COVID. Желаю вам отличного отдыха в 2021-м. P.S. Никаких фильтров на этой картинке нет", — подписала фото Спирс.
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