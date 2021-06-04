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Главная Новости Звезды шоубизнес «Не ношу стринги": Бритни Спирс показала фанатам ягодицы
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«Не ношу стринги": Бритни Спирс показала фанатам ягодицы

На своей странице Бритни Спирс публикует кадры из своей жизни, размышления о жизни и просто архивные съемки

сегодня, 01:08
Автор:

Ольга Чародий

Поп-звезда Бритни Спирс удивила поклонников новыми фото в ярком купальнике и в шубе. И такого откровенного обращения от блондинки никто не ожидал.

«Не ношу стринги": Бритни Спирс показала фанатам ягодицы

Бритни Спирс (фото из открытых источников)

39-летняя американская певица Бритни Спирс последние несколько лет борется за право самой распоряжаться своими доходами без опеки семьи и постоянно оказывается в центре внимания сети.

«Не ношу стринги”: Бритни Спирс показала фанатам ягодицы - фото 2

Однако центральным местом для контактов с фанатами является именно ее профиль в социальной сети Instagram, где у блондинки более 30 миллионов  подписчиков.

«Не ношу стринги”: Бритни Спирс показала фанатам ягодицы - фото 3

На своей странице Бритни публикует кадры из своей жизни, размышления о жизни и просто архивные съемки. Недавно звезда поделилась серией фото в ярком купальнике и шубке, показав фигуру с разных ракурсов. Конечно же, не обошлось и без танцевального  видео, которые так обожает Спирс.

«Не ношу стринги”: Бритни Спирс показала фанатам ягодицы - фото 4

"Желтый Я знаю, фото немного размыты, я постоянно двигалась. Сделала их для развлечения. Я никогда не показываю ягодицы в Инстаграм, и нет ... я не ношу стринги", — отметила певица, взволновав фанатов.

Многие кто отметил, что звезда со временем начинает вести себя все более странно.

Как сообщали ранее Бритни Спирс  записала в своей социальной сети игривое видео для своих фолловеров.  Артистка сняла видео в странном неоновом комбинезоне из своего гардероба. На странице в Instagram исполнительница разместила несколько снимков в зеленом латексном комбинезоне. Артистка игриво расстегивала змейку на наряде, глядя в камеру.

Как сообщила Бритни, она уже размышляет над своим нарядом на Хэллоуин, который отмечается в конце октября. "В прошлом году я пропустила Хэллоуин. Есть какие-то идеи относительно того, кем я могу быть в этом году? Дорогой Бог, я также переживаю за всех вас, милые люди. Иди к черту, COVID. Желаю вам отличного отдыха в 2021-м. P.S. Никаких фильтров на этой картинке нет", — подписала фото Спирс. 


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Источник: https://www.instagram.com/britneyspears/
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