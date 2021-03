"НеАнгелы" распались

Юрий Никитин, продюсер группы, объявил о распаде группы. По словам Никитина, обе солистки ушли в сольное плаванье. Об этом он заявил в своем комментарии для ТСН.

НеАнгелы (фото из открытых источников)

Как рассказал руководитель проекта — решение не было спонтанным, оно вызревало несколько месяцев. Продюсер группы не будет принимать участия в сольной карьере своих подопечных.

"Основной момент в том, что девушки все это время растут, они не стоят на месте. Начало сольных карьер – это неизбежность, и я это понимаю и принимаю. Поэтому их переход из дуэтного формата в формат сольных карьер – абсолютно закономерная история", – прокомментировал ситуацию Юрий Никитин.

Как также рассказал продюсер группы, у девушек внутри коллектива не очень легкие отношения между собой, что тоже стало толчком для распада группы.

Известно, что дуэт продолжит выступать на закрытых вечеринках, но исчезнет с большой сцены.

