"НеАнгелы" распались

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Ольга Чародий
Юрий Никитин, продюсер
группы, объявил о распаде группы. По словам Никитина, обе солистки ушли в
сольное плаванье. Об
этом он заявил в своем комментарии для ТСН.
НеАнгелы (фото из открытых источников)
Как рассказал руководитель проекта — решение не было
спонтанным, оно вызревало несколько месяцев. Продюсер группы не будет принимать
участия в сольной карьере своих подопечных.
Как также рассказал продюсер группы, у девушек внутри коллектива не очень легкие отношения
между собой, что тоже стало толчком для распада
группы.
Известно, что дуэт продолжит выступать на закрытых вечеринках, но исчезнет с большой сцены.
Напомним, стало известно о смерти известной американской певицы Мэри Уилсон, которая входила в состав группы The Supremes. Её сердце перестало биться на 76-ом году жизни. Источник сообщает, что знаменитость внезапно скончалась в своем доме в Лас-Вегасе вчера, 8 февраля. Причина её смерти на данный момент не сообщена общественности. О трагическом происшествии рассказал публицист звезды. Мэри Уилсон известна как одна из создательниц музыкальной группы The Supremes. В 15-летнем возрасте она вместе с Дайаной Росс и Флоренс Баллард организовала группу и они стали выступать в Детройте. Со временем коллектив набирал популярность и новых фанатов. Вскоре The Supremes стали считать одной из самых успешных женских музыкальных групп.Родные певицы отмечают, что до сих пор не могут поверить в то, что она умерла. Коллеги Мэри Уилсон также выразили свои соболезнования.
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