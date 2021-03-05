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Главная Новости Звезды шоубизнес "НеАнгелы" распались
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"НеАнгелы" распались

Певицы продолжат выступать на закрытых мероприятиях в прежнем составе

сегодня, 02:30
Автор:

Ольга Чародий

 Юрий Никитин, продюсер группы, объявил о распаде группы. По словам Никитина, обе солистки ушли в сольное плаванье. Об этом он заявил в своем комментарии для ТСН.

"НеАнгелы" распались

НеАнгелы (фото из открытых источников)

Как рассказал руководитель проекта — решение не было спонтанным, оно вызревало несколько месяцев. Продюсер группы не будет принимать участия в сольной карьере своих подопечных.

 "Основной момент в том, что девушки все это время растут, они не стоят на месте. Начало сольных карьер – это неизбежность, и я это понимаю и принимаю. Поэтому их переход из дуэтного формата в формат сольных карьер – абсолютно закономерная история", – прокомментировал ситуацию Юрий Никитин.

Как  также  рассказал продюсер группы, у  девушек внутри коллектива не очень легкие отношения между собой, что тоже стало толчком для распада  группы.

Известно, что дуэт продолжит выступать на закрытых вечеринках, но исчезнет с большой сцены.

Напомним, стало известно о смерти известной американской певицы Мэри Уилсон, которая входила в состав группы The Supremes. Её сердце перестало биться на 76-ом году жизни. Источник сообщает, что знаменитость внезапно скончалась в своем доме в Лас-Вегасе вчера, 8 февраля. Причина её смерти на данный момент не сообщена общественности. О трагическом происшествии рассказал публицист звезды. Мэри Уилсон известна как одна из создательниц музыкальной группы The Supremes. В 15-летнем возрасте она вместе с Дайаной Росс и Флоренс Баллард организовала группу и они стали выступать в Детройте. Со временем коллектив набирал популярность и новых фанатов. Вскоре The Supremes стали считать одной из самых успешных женских музыкальных групп.

Родные певицы отмечают, что до сих пор не могут поверить в то, что она умерла.  Коллеги Мэри Уилсон также выразили свои соболезнования.


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Источник: https://tsn.ua/ru/glamur/prodyuser-neangelov-prokommentiroval-raspad-dueta-eto-logicheskaya-perezagruzka-1738447.html
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