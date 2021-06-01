logo
Русский Українська

BTC/USD

37610.68

ETH/USD

2731.82

LTC/USD

189.97

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Немецкая прыгунья с трамплина Юлиане Зайфарт обнажилась для Playboy
commentss НОВОСТИ Все новости

Немецкая прыгунья с трамплина Юлиане Зайфарт обнажилась для Playboy

Двукратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина Юлиане Зайфарт регулярно радует свою многотысячную армию поклонников в Instagram горячими фото

сегодня, 02:54
Автор:

Ольга Чародий

Красавица и спортсменка, немецкая прыгунья с трамплина Юлиане Зайфарт, порадовала своих фолловеров новыми фотографиями не просто в своей  социальной сети, а ее фанаты увидили ее снимки на обложке Playboy, пишет Радио MAXIMUM.

Немецкая прыгунья с трамплина Юлиане Зайфарт обнажилась для Playboy

Юлиане Зайфарт (фото из открытых источников)

Двукратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина  Юлиане Зайфарт регулярно радует свою многотысячную армию поклонников в Instagram горячими фото и щеголяет идеальной спортивной фигурой.

Немецкая прыгунья с трамплина Юлиане Зайфарт обнажилась для Playboy - фото 2

Немка-красавица не побоялась обнажиться для Playboy. Зайфарт украсила обложку мартовского выпуска, позируя обнаженной на фоне моря.

"Жизнь похожа на книгу со стихами, и мы должны наполнить ее замечательными произведениями. Playboy — отличная возможность создавать незабываемые рассказы, которые будут длиться вечно", — призналась девушка.


Немецкая прыгунья с трамплина Юлиане Зайфарт обнажилась для Playboy - фото 3

Как сообщали ранее известная фитоняшка Николь Дентодриа взбудоражила пользователей интернета своими фотографиями. Модель снялась полностью без одежды. Так, популярная датская фитнес-модель Николь Дентодриа настоящий фурор в Instagram. Девушка порадовала почти десятитысячной армии поклонников очередными откровенными снимками.

Красавица наглядно продемонстрировала, зачем ходит в спортзал, без стеснения полностью раздевшись перед фотографом. Пышную грудь звезда сети прикрыла рукой. Однако стальной пресс и идеальные формы свели с ума подписчиков Николь. Красавица всегда  не стеснялась  блеснуть своей  красотой, на этот  раз  мастерство фотографа превзошло все ожидания -  девушка на  снимках выглядит  очень естественно  и по-спортивному.

Напомним, супермодель Кендалл Дженнер решила расширить лайфстайл-империю своей семьи и объявила о запуске собственного бренда текилы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://maximum.fm/divchina-tizhnya-zuhvala-stribunka-z-tramplina-yuliane-zajfart-yaka-ogolilasya-dlya-playboy_n193574
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ