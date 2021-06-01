Немецкая прыгунья с трамплина Юлиане Зайфарт обнажилась для Playboy

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Ольга Чародий
Красавица и спортсменка, немецкая прыгунья с трамплина Юлиане
Зайфарт, порадовала своих фолловеров новыми фотографиями не просто в своей социальной сети, а ее фанаты увидили ее
снимки на обложке Playboy, пишет Радио MAXIMUM.
Юлиане Зайфарт (фото из открытых источников)
Двукратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина Юлиане Зайфарт регулярно радует свою многотысячную армию поклонников в Instagram горячими фото и щеголяет идеальной спортивной фигурой.
Немка-красавица не побоялась обнажиться для Playboy. Зайфарт
украсила обложку мартовского выпуска, позируя обнаженной на фоне моря.
Как сообщали ранее известная фитоняшка Николь Дентодриа взбудоражила пользователей интернета своими фотографиями. Модель снялась полностью без одежды. Так, популярная датская фитнес-модель Николь Дентодриа настоящий фурор в Instagram. Девушка порадовала почти десятитысячной армии поклонников очередными откровенными снимками.Красавица наглядно продемонстрировала, зачем ходит в спортзал, без стеснения полностью раздевшись перед фотографом. Пышную грудь звезда сети прикрыла рукой. Однако стальной пресс и идеальные формы свели с ума подписчиков Николь. Красавица всегда не стеснялась блеснуть своей красотой, на этот раз мастерство фотографа превзошло все ожидания - девушка на снимках выглядит очень естественно и по-спортивному.
Напомним, супермодель Кендалл Дженнер решила расширить лайфстайл-империю своей семьи и объявила о запуске собственного бренда текилы.
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