Немецкая прыгунья с трамплина Юлиане Зайфарт обнажилась для Playboy

Красавица и спортсменка, немецкая прыгунья с трамплина Юлиане Зайфарт, порадовала своих фолловеров новыми фотографиями не просто в своей социальной сети, а ее фанаты увидили ее снимки на обложке Playboy, пишет Радио MAXIMUM.

Юлиане Зайфарт (фото из открытых источников)

Двукратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина Юлиане Зайфарт регулярно радует свою многотысячную армию поклонников в Instagram горячими фото и щеголяет идеальной спортивной фигурой.





Немка-красавица не побоялась обнажиться для Playboy. Зайфарт украсила обложку мартовского выпуска, позируя обнаженной на фоне моря.

"Жизнь похожа на книгу со стихами, и мы должны наполнить ее замечательными произведениями. Playboy — отличная возможность создавать незабываемые рассказы, которые будут длиться вечно", — призналась девушка.









Как сообщали ранее известная фитоняшка Николь Дентодриа взбудоражила пользователей интернета своими фотографиями. Модель снялась полностью без одежды. Так, популярная датская фитнес-модель Николь Дентодриа настоящий фурор в Instagram. Девушка порадовала почти десятитысячной армии поклонников очередными откровенными снимками.

Красавица наглядно продемонстрировала, зачем ходит в спортзал, без стеснения полностью раздевшись перед фотографом. Пышную грудь звезда сети прикрыла рукой. Однако стальной пресс и идеальные формы свели с ума подписчиков Николь. Красавица всегда не стеснялась блеснуть своей красотой, на этот раз мастерство фотографа превзошло все ожидания - девушка на снимках выглядит очень естественно и по-спортивному.

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