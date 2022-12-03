Невероятные перевоплощения актеров на съемочной площадке (ФОТО)

При просмотре фильма нам нравится смотреть на наших любимых актеров. Но иногда с помощью макияжа, грима, парика, компьютерной графики мы не в состоянии узнать известную голливудскую звезду. Портал "Комментарии" со ссылкой на издание Buzz Feed создал подборку из пяти таких актеров.

Джаред Лето в роле Паоло Гуччи. Фото: из открытых источников

Стив Карелл



Стив Карелл, которого мы помним по фильмам "Брюс всемогущий", "Эван всемогущий" и сериалу "Офис". В киноленте "Охотник на лис" в роли Джона дю Понта выглядит совсем необычно.





Николь Кидман



Николь Кидман, которая является одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, кардинально изменила свой образ в фильме "Часы", где сыграла Виргинию Вульф. Именно за этот фильм Николь Кидман получила премию "Оскар", также актриса имеет пять статуэток "Золотой глобус".





Марго Робби



Австралийская актриса Марго Робби, которую мы могли видеть в фильмах "Однажды... в Голливуде" и "Отряд самоубийц", в 2018 году исполнила роль королевы Елизаветы И в ленте "Мария — королева Шотландии".





Шарлиз Терон



47-летняя актриса Шарлиз Терон кардинально изменила свой образ в фильме "Сенсация". В этой драме коллегами по съемочной площадке для Шарлиз Терон стали выше упомянутые Николь Кидман и Марго Робби.





Кристиан Бэйл



Британский киноактер Кристиан Бэйл неоднократно менял свой образ в кино. Актер невероятно похудел в фильме "Машинист", а вот для фильма "Власть" 2018 года Бэйл набрал несколько лишних килограммов. Кроме того, гримеры завершили образ парик и макияж.





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