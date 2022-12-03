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Невероятные перевоплощения актеров на съемочной площадке (ФОТО)

Грим, макияж, парик и компьютерная графика совершают настоящие чудеса, все эти инструменты превращают известных актеров, в уникальных, неузнаваемых для нас персонажей.

3 декабря 2022, 23:50
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Автор:

Slava Kot

При просмотре фильма нам нравится смотреть на наших любимых актеров. Но иногда с помощью макияжа, грима, парика, компьютерной графики мы не в состоянии узнать известную голливудскую звезду. Портал "Комментарии" со ссылкой на издание Buzz Feed создал подборку из пяти таких актеров.

Невероятные перевоплощения актеров на съемочной площадке (ФОТО)

Джаред Лето в роле Паоло Гуччи. Фото: из открытых источников

Стив Карелл

Стив Карелл, которого мы помним по фильмам "Брюс всемогущий", "Эван всемогущий" и сериалу "Офис". В киноленте "Охотник на лис" в роли Джона дю Понта выглядит совсем необычно.

Невероятные перевоплощения актеров на съемочной площадке (ФОТО) - фото 2

Николь Кидман

Николь Кидман, которая является одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, кардинально изменила свой образ в фильме "Часы", где сыграла Виргинию Вульф. Именно за этот фильм Николь Кидман получила премию "Оскар", также актриса имеет пять статуэток "Золотой глобус".

Невероятные перевоплощения актеров на съемочной площадке (ФОТО) - фото 3

Марго Робби

Австралийская актриса Марго Робби, которую мы могли видеть в фильмах "Однажды... в Голливуде" и "Отряд самоубийц", в 2018 году исполнила роль королевы Елизаветы И в ленте "Мария — королева Шотландии".

Невероятные перевоплощения актеров на съемочной площадке (ФОТО) - фото 4

Шарлиз Терон

47-летняя актриса Шарлиз Терон кардинально изменила свой образ в фильме "Сенсация". В этой драме коллегами по съемочной площадке для Шарлиз Терон стали выше упомянутые Николь Кидман и Марго Робби.

Невероятные перевоплощения актеров на съемочной площадке (ФОТО) - фото 5

Кристиан Бэйл

Британский киноактер Кристиан Бэйл неоднократно менял свой образ в кино. Актер невероятно похудел в фильме "Машинист", а вот для фильма "Власть" 2018 года Бэйл набрал несколько лишних килограммов. Кроме того, гримеры завершили образ парик и макияж.

Невероятные перевоплощения актеров на съемочной площадке (ФОТО) - фото 6

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Стинге, который решил помочь украинцам.

Также "Комментарии" писали о звезде фильмов о Торе Крисе Хэмсворте, который остановил свою карьеру из-за болезни.



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Источник: https://www.buzzfeed.com/tessafahey/actors-unrecognizable?origin=nofil
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