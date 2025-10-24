Певица Любовь Успенская, которая в свое время избрала российское гражданство вместо американского из-за своей приверженности РФ, сделала скандальное заявление об измене Родины и высказала собственные прогнозы по завершению войны. Об этом она рассказала в одном из интервью пропагандистским медиа.

Фото: из открытых источников

Успенская резко осудила украинских культурных деятелей, покинувших страну и переехавших за границу, назвав их предателями.

"Я больше никогда не прощаю измены, бывших нет... Предатель, и в Африке — предатель. Лично мне они отвратительны — всем, кто уехал. И не просто ушли, но и очернили страну, которая дала им возможность", — заявила певица, фактически повторяя риторику российской пропаганды.

При этом сама Успенская неоднократно покидала Украину: сначала она переехала в США, а позже полностью приняла российское гражданство, что позволило ей продолжить карьеру в РФ. Этот факт она, очевидно, предпочитает не упоминать, но продолжает делать громкие политические заявления.

Певица также выразила свою личную преданность России, подчеркнув, что не планирует выезжать за границу, потому что "Россия принимает меня как иммигранта, дает возможность раскрыться здесь, стать большой звездой. Мы с дочерью безумно влюблены в Россию. Россию никто никогда не побеждал и никогда не победит. Я верю в это".

Как уже писали "Комментарии", известный украинский шоумен Дмитрий Коляденко выразил резкую критику по отношению к трем артистам, которых он считает изменниками Украины и не уважает. В комментарии для проекта "55 на 5" он уточнил, что его возмущают рэпер Потап (настоящее имя Алексей Потапенко), певец Олег Винник и хореограф Влад Яма. По мнению Коляденко, их отъезд за границу в разгар войны неприемлем и демонстрирует безразличие к судьбе страны.