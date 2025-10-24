"Я їх не поважаю": відомий хореограф вразив відвертою заявою про артистів-зрадників

Відомий український шоумен Дмитро Коляденко висловив різку критику щодо трьох артистів, яких він вважає зрадниками України та не поважає. У коментарі для проєкту "55 на 5" він уточнив, що його обурюють репер Потап (справжнє ім’я – Олексій Потапенко), співак Олег Винник та хореограф Влад Яма. На думку Коляденка, їхній від’їзд за кордон у розпал війни є неприйнятним і демонструє байдужість до долі країни.

Фото: з відкритих джерел

Шоумен зазначив, що його дратує не лише сам факт їхнього від’їзду, а й те, що вони практично не коментують війну, яку Росія веде проти України.

"Мене дратують Винник, Потап і ще Влад Яма. Вони мовчать! У нас іде війна. Це люди, у яких мільйонна публіка була… Я їх не поважаю і руку їм не дам. Вони — не хлопці України. Це зрадники!" — наголосив Коляденко.

Він підкреслив, що в очах суспільства такі дії артистів виглядають як відмова від відповідальності та підтримки держави у критичний момент.

Водночас Коляденко нагадав про недавній скандал із Потапом, коли блогер Богдан Беспалов спростував інформацію про "відкриття ресторану" в Майамі, яку нібито анонсував артист. Беспалов заявив, що Потап часто створює гучні заяви для хайпу, а реальних дій, які б відповідали його словам, немає.

"Коли ви побачите або почуєте щось від Потапа, потрібно це ділити на три і, як мінімум, не вірити. Він зацікавлений у хайпі, і це лише в його фантазії", — уточнив блогер.

