Николь Кидман впервые опубликовала пост в Instagram после того, как подала на развод с Китом Урбаном. Обладательница "Оскара" поделилась слайд-шоу со своими фотографиями с показа Chanel весна-лето 2026 на Неделе моды в Париже, передает PEOPLE .

Николь Кидман впервые после разрыва с Китом Урбаном вышла в свет с дочерьми

Кидман недавно была назначена новым послом бренда роскошного французского модного дома.

58-летняя актриса, обладательница премии "Оскар", опубликовала в Instagram стильное слайд-шоу со снимками через неделю после того, как 30 сентября подала на развод со своим давним мужем Китом Урбаном, которому 57 лет.

Кидман поделилась четырьмя фотографиями, на которых она присутствовала на показе Chanel весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Париже в понедельник, 6 октября – в тот же день, когда ее объявили новым послом французского бренда класса люкс.

"Спасибо, chanelofficial, что пригласили меня и моих девочек! Так рада быть частью этого с тобой, matthieu_blazy", – подписала она свою карусель в Instagram, опубликованную на следующее утро после модного мероприятия.

На первом фото звезда сериала "Большая маленькая ложь" выходит из черного автомобиля в простом, но изысканном образе. На ней была белая рубашка на пуговицах, синие джинсы, черные туфли на каблуке, а аксессуаром был бордовый клатч Chanel с цепочкой.

Как видно на втором фото, Кидман, также блиставшая с новой челкой, накинула на плечи эффектный бордовый пиджак, который подходил к цвету сумки. Лацканы были эффектными, широкими и очерченными белым.

На третьем фото актриса фильма "Малыш" позировала с австралийским кинорежиссером Базом Лурманом, а на четвертом сидит рядом с французской певицей и моделью Ванессой Паради в первом ряду на показе.

Кидман имеет давнюю историю сотрудничества с Chanel, которая достигает более двух десятилетий.

В 2003 году актрису назвали лицом бренда духов Chanel №5 и она снялась в его культовой рекламе. Спустя почти два десятилетия она воспроизвела этот образ в том же платье на Met Gala 2023 года.

Модный показ Chanel стал первым профессиональным обязательством актрисы после представления на развод с Китом Урбаном, а комментарии в Instagram под ее публикацией, в которой она подытожила событие, выразили поддержку как поклонников, так и друзей звезды.

"Сначала она вручила документы о разводе, а затем вручила иск", — написал один пользователь.

"Ты всегда потрясающая, невероятная и замечательная. Желаю тебе успехов в этом новом путешествии в Chanel. Я тебя очень люблю и всегда буду рядом с тобой", – прокомментировал другой поклонник.

"Красота без труда!!! Продолжай сиять, Королева", – написала Дебби Гибсон, а Линдси Лохан просто добавила эмодзи сердечки.

На показе мод Кидман была вместе с двумя дочерьми от Урбана, 17-летней Сандей Роуз и 14-летней Фейт Маргарет. (Актриса попросила быть основным родителем, проживающим с ребенком, в соглашении об опеке, которое было подано на развод 30 сентября).

Напомним, портал "Комментарии" писал, как Дженнифер Лопес вышла на премьеру нового фильма со своими 17-летними близнецами.