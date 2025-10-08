Ніколь Кідман вперше опублікувала пост в Instagram після того, як подала на розлучення з Кітом Урбаном. Володарка "Оскара" поділилася слайд-шоу зі своїми фотографіями з показу Chanel весна-літо 2026 на Тижні моди в Парижі, передає PEOPLE.

Ніколь Кідман вперше після розриву з Кітом Урбаном вийшла у світ з доньками

Кідман нещодавно була призначена новим амбасадором бренду розкішного французького модного дому.

58-річна акторка, володарка премії "Оскар", опублікувала в Instagram стильне слайд-шоу зі знімками через тиждень після того, як 30 вересня подала на розлучення зі своїм давнім чоловіком Кітом Урбаном, якому 57 років.

Кідман поділилася чотирма фотографіями, на яких вона була присутня на показі Chanel весна-літо 2026 в рамках Тижня моди в Парижі в понеділок, 6 жовтня — того ж дня, коли її оголосили новим амбасадором французького бренду класу люкс.

"Дякую, chanelofficial, що запросили мене та моїх дівчат! Так рада бути частиною цього з тобою, matthieu_blazy", – підписала вона свою карусель в Instagram, опубліковану наступного ранку після модного заходу.

На першому фото зірка серіалу "Велика маленька брехня" виходить з чорного автомобіля у простому, але вишуканому образі. На ній була біла сорочка на ґудзиках, сині джинси, чорні туфлі на підборах, а аксесуарами був бордовий клатч Chanel з ланцюжком.

Як видно на другому фото, Кідман, яка також блищала з новим чубчиком, накинула на плечі ефектний бордовий піджак, який пасував до кольору сумки. Лацкани були ефектними, широкими та окресленими білим кольором.

На третьому фото акторка фільму "Малюк" позувала з австралійським кінорежисером Базом Лурманом, а на четвертому — сидить поруч із французькою співачкою та моделлю Ванессою Параді в першому ряду на показі.

Кідман має давню історію співпраці з Chanel, яка сягає понад два десятиліття.

У 2003 році акторку назвали обличчям бренду парфумів Chanel № 5 та вона знялася в його культовій рекламі. Майже два десятиліття потому вона відтворила цей образ у тій самій сукні на Met Gala 2023 року.

Модний показ Chanel став першим професійним зобов'язанням акторки після подання на розлучення з Кітом Урбаном, а коментарі в Instagram під її публікацією, в якій вона підсумувала подію, висловили підтримку як шанувальників, так і друзів зірки.

"Спочатку вона вручила документи про розлучення, а потім вручила позов", – написав один користувач.

"Ти завжди приголомшлива, неймовірна та чудова. Бажаю тобі успіхів у цій новій подорожі в Chanel. Я дуже тебе люблю і завжди буду поруч з тобою", – прокоментував інший шанувальник.

"Краса без зусиль!!! Продовжуй сяяти, Королево", – написала Деббі Гібсон , а Ліндсі Лохан просто додала емодзі сердечка.

На показі мод Кідман була разом з двома доньками від Урбана, 17-річною Сандей Роуз та 14-річною Фейт Маргарет. (Актриса попросила бути основним опікуном, який проживає з дитиною, в угоді про опіку, яку було подано на розлучення 30 вересня).

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як Дженніфер Лопес вийшла на прем’єру нового фільму зі своїми 17-річними близнюками.