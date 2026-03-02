Звезда мирового фехтования, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась с поклонниками очень личной и радостной новостью. На своей странице в соцсети Threads спортсменка официально подтвердила, что ждет первенца.

«Новая глава жизни»: легендарная фехтовальщица Ольга Харлан объявила о беременности

Ольга опубликовала нежное фото, на котором виден ее уже округлый животик, добавив лаконичную, но полную счастья подпись:

"Разбавлю вашу ленту сегодняшних новостей".

Новость о беременности самой титулованной спортсменки в истории Украины вызвала настоящий шквал поздравлений от коллег по спорту, болельщиков и звезд шоу-бизнеса. Харлан не стала раскрывать срок беременности или пол будущего ребенка, однако отметила, что этот период является особенным для него и его любимого, итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле.

"Это тот самый момент, когда спорт отходит на второй план, а сердце наполняется совсем другими смыслами", — поделилась эмоциями чемпионка.

Напомним, Ольга Харлан является рекордной обладательницей шести олимпийских медалей и многократной чемпионкой мира, став настоящим символом несокрушимости украинского спорта.

