Зірка світового фехтування, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан поділилася з шанувальниками надзвичайно особистою та радісною новиною. На своїй сторінці у соцмережі Threads спортсменка офіційно підтвердила, що чекає на первістка.

«Нова глава життя»: легендарна фехтувальниця Ольга Харлан оголосила про вагітність

Ольга опублікувала ніжне фото, на якому видно її вже округлий животик, додавши лаконічний, але сповнений щастя підпис:

"Розбавлю вашу стрічку сьогоднішніх новин".

Новина про вагітність найтитулованішої спортсменки в історії України викликала справжній шквал привітань від колег по спорту, вболівальників та зірок шоу-бізнесу. Харлан не стала розкривати термін вагітності чи стать майбутньої дитини, проте зазначила, що цей період є особливим для неї та її коханого, італійського фехтувальника Луїджі Самеле.

"Це той самий момент, коли спорт відходить на другий план, а серце наповнюється зовсім іншими сенсами", — поділилася емоціями чемпіонка.

Нагадаємо, Ольга Харлан є рекордною володаркою шести олімпійських медалей та багаторазовою чемпіонкою світу, ставши справжнім символом незламності українського спорту.

