Новый хит: Kalush Orchestra записали совместный трек с популярным польским репером (ВИДЕО)



















Популярная украинская группа Kalush Orchestra совместно с польским репером Szpaku записали совместный трек под названием “Nasze Dome” ("Наш дом").

Kalush Orchestra и Szpaku/Фото: clutch.net.ua

В пятницу, 4 ноября, клип на песню был размещен на официальном YouTube-канале коллектива Kalush Orchestra. Стоит отметить, что видео стремительно начало набирать просмотры, а слушатели из разных стран мира оставляют под ним сотни восторженных комментариев и называют трек "новым бесспорным хитом".



Так, во время концертного тура по городам Европы Kalush Orchestra решили создать совместный трек с популярным репером Szpaku, который живет и работает в Польше.



Новая песня, которая звучит сразу на двух языках — польском и украинском — пронизана верой в скорейшую победу украинского народа над захватчиками из РФ. Трек транслирует меседж о том, что жители Польши полностью поддерживает украинцев и с первых дней полномасштабного вторжения проявляют свою солидарность.



"Я считаю, что это очень важная песня, и я надеюсь, что она станет еще одним мостом между двумя нашими странами — Польшей и Украиной" — заявил Szpaku.



По словам звезд, они очень быстро нашли общий язык и ощутили невероятный "вайб", после чего, в кратчайшие сроки, создали новый трек, который звучит очень мощно и ярко.



Клип на песню получился также достаточно запоминающимся, а слова из песни врезаются в память буквально с первых минут прослушивания.



Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Kalush Orchestra побывали в гостях у Арнольда Шварценеггера. Так, известная украинская группа Kalush Orchestra, которая является сайд-проектом рэп-группы Kalush, во время своего гастрольного тура по Северной Америке, лично встретилась с известным голливудским актером, культуристом, политическим деятелем и предпринимателем Арнольдом Шварценеггером.

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