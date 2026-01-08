Новый скандал с Настей Каменских: певица потерпела страшную неудачу

Певица Настя Каменских, недавно публично заявившая о начале голодовки, оказалась под наблюдением медиков. Артистку госпитализировали в ходе эксперимента с полным отказом от еды.

Фото: из открытых источников

Исполнительница почти неделю соблюдала жесткий режим без питания. По ее словам, такой подход должен помочь не только скорректировать физическую форму, но и "очистить мнения". Для Каменских это уже не первая подобная практика — раньше она уже прибегала к голоданию. Однако в этот раз процесс пошел не так, как она ожидала.

На пятый день воздержания от еды певица внезапно попала в больницу за границей, где проживает вместе со своим мужем Потапом. В соцсетях артистка заверила, что госпитализация не является прямым следствием голодовки. В то же время, она призналась, что по рекомендации врача была вынуждена прекратить эксперимент, чтобы быстрее восстановить силы и стабилизировать состояние организма.

Несмотря на лечение и капельницы, Настя подчеркнула, что не позволяет ситуации выбить себя из положительного настроения. Она поделилась своими мыслями сразу на двух языках — русском и испанском. Это снова вызвало волну критики со стороны украинских пользователей, вспомнивших о позиции артистки во время полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины.

"Думала, утро будет другим. Главное — всегда оставаться в хорошем настроении. Не связывайте это с голоданием, хотя врач попросил меня сойти с дистанции ради накопления сил. Несколько позже все расскажу", — заинтриговала звезда.

