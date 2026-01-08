Новий скандал з Настею Каменських: співачка зазнала страшної невдачі

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно публічно заявила про початок голодування, опинилася під наглядом медиків. Артистку госпіталізували під час експерименту з повною відмовою від їжі.

Фото: з відкритих джерел

Виконавиця майже тиждень дотримувалася жорсткого режиму без харчування. За її словами, такий підхід мав допомогти не лише скоригувати фізичну форму, а й "очистити думки". Для Каменських це вже не перша подібна практика — раніше вона вже вдавалася до голодування. Однак цього разу процес пішов не так, як вона очікувала.

На п’ятий день утримання від їжі співачка раптово потрапила до лікарні за кордоном, де нині мешкає разом зі своїм чоловіком Потапом. У соцмережах артистка запевнила, що госпіталізація не є прямим наслідком голодування. Водночас вона зізналася, що за рекомендацією лікаря була змушена припинити експеримент, аби швидше відновити сили та стабілізувати стан організму.

Попри лікування та крапельниці Настя наголосила, що не дозволяє ситуації вибити себе з позитивного настрою. Вона поділилася своїми думками одразу двома мовами — російською та іспанською. Це знову викликало хвилю критики з боку українських користувачів, які згадали про позицію артистки під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України.

"Думала, ранок буде інакшим. Головне — завжди лишатися у гарному настрої. Не пов’язуйте це з голодуванням, хоча лікар попросив мене зійти з дистанції заради накопичення сил. Дещо пізніше все розповім", — заінтригувала зірка.

