Новый скандал с Олегом Винником: певец поразил неожиданным поступком

Скандально известный певец Олег Винник снова напомнил о себе — артист неожиданно появился на публике вместе с шоуменом Андреем Данилко, выступающим в известном образе Верки Сердючки.

Фото: из открытых источников

28 октября в Берлине, где сейчас проживает Винник, прошел яркий концерт Сердючки. Исполнитель, который во время полномасштабной войны неоднократно оказывался в центре скандалов, решил не пропустить это событие и лично посетил шоу. Более того, певец встретился с Данилкой за кулисами, и эта встреча сразу привлекла внимание поклонников.

После концерта Олег Винник опубликовал в своем Instagram короткое видео, на котором они вместе с Андреем Данилко улыбаются в камеру. Артист обратился к зрителям словами: "Сердючка — форевер", на что Данилко ответил: "Это правда". Кадры быстро разлетелись по сети, ведь Винник давно не появлялся на публике и избегал комментариев.

Как известно, с начала полномасштабной войны певец не раз оказывался в центре скандалов. Его критиковали за молчание по поводу российского вторжения, а позже — за пребывание за границей. Впоследствии Винник заявил, что поддерживает Украину и занимается благотворительностью через собственный фонд. Также он объяснил, что уехал в Германию из-за серьезных проблем со здоровьем.

Впрочем, бывший продюсер артиста Александр Горбенко в одном из интервью выразил сомнения по поводу этой версии. По его словам, певец якобы покинул Украину, прячась под пледом в машине при пересечении границы, а история о болезни может быть придумана. Горбенко также намекнул, что У Винника есть личные проблемы и поставил под сомнение деятельность его благотворительного фонда.

