Новий скандал з Олегом Винником: співак вразив несподіваним вчинком

Скандально відомий співак Олег Винник знову нагадав про себе — артист неочікувано з’явився на публіці разом із шоуменом Андрієм Данилком, який виступає у відомому образі Вєрки Сердючки.

Фото: з відкритих джерел

28 жовтня у Берліні, де зараз проживає Винник, відбувся яскравий концерт Сердючки. Виконавець, який під час повномасштабної війни неодноразово опинявся у центрі скандалів, вирішив не пропустити цю подію та особисто завітав на шоу. Ба більше — співак зустрівся із Данилком за лаштунками, і ця зустріч одразу привернула увагу шанувальників.

Після концерту Олег Винник опублікував у своєму Instagram коротке відео, на якому вони разом із Андрієм Данилком усміхаються в камеру. Артист звернувся до глядачів словами: "Сердючка — форевер", на що Данилко відповів: "Це правда". Кадри швидко розлетілися мережею, адже Винник давно не з’являвся на публіці й уникав коментарів.

Як відомо, з початку повномасштабної війни співак не раз опинявся у центрі скандалів. Його критикували за мовчання щодо російського вторгнення, а пізніше — за перебування за кордоном. Згодом Винник заявив, що підтримує Україну та займається благодійністю через власний фонд. Також він пояснив, що виїхав до Німеччини через серйозні проблеми зі здоров’ям.

Втім, колишній продюсер артиста Олександр Горбенко в одному з інтерв’ю висловив сумніви щодо цієї версії. За його словами, співак нібито покинув Україну, ховаючись під пледом у машині під час перетину кордону, а історія про хворобу може бути вигадана. Горбенко також натякнув, що Винник має особисті проблеми та поставив під сумнів діяльність його благодійного фонду.

Як вже писали "Коментарі", відомий український ведучий Олексій Суханов нещодавно вперше відкрито заговорив про тему весілля після того, як зізнався, що перебуває у стосунках. В ексклюзивному інтерв’ю для проєкту "Наодинці з Гламуром" телеведучий розповів про своє ставлення до шлюбних рішень і поділився думками про цінність моментів у житті.