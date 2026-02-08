О чем песня Ridnym от LELÉKA, с которой Украина выступит на Евровидении-2026

Рубрики
Украину на международном песенном конкурсе Евровидения-2026 в Вене представит певица Виктория Лелека, известная под сценическим именем LELÉKA. Ее композиция Ridnym уверенно победила в Национальном отборе, одержав максимальные баллы как от профессионального жюри, так и от зрителей.
О чем песня Ridnym от LELÉKA
По словам LELÉKA, Ridnym это песня о внутренней опоре и ощущении родства во времена неопределенности. Она рассказывает о надежде, которая не исчезает даже тогда, когда мир вокруг кажется хрупким и истощенным.
Как утверждает певица, украинский вопрос – это вопрос безопасности всей Европы. Из этого переживания родности и родилась идея Ridnym, которая была задолго до решения певицы идти на Евровидение.
Полный текст песни Ridnym от LELÉKA:
Green into rust, trust in the change
Everything fades be that as it may
Red into dust, cut from the branch
Leaves in the flames, nothing is safe
***
Виш'ю, виш'ю
Виш'ю нову долю
Виш'ю, виш'ю рідним
Найріднішим
***
When we oppose our fears
And turn all our woes to cheersI know the roots still carry water
When all the seeds we've sown
Blossom and lead us homeWe'll see the trees grow even taller
***
Нову долю виш'ю (Виш'ю, виш'ю)
Рідним, найріднішим (Виш'ю, виш'ю)
When we oppose our fears
And turn all our woes to cheers
We'll see the trees grow even taller
Ooh…
***
When we oppose our fears
And turn all our woes to cheersI know the roots still carry water
When all the seeds we've sown
Blossom and lead us home
We'll see the trees grow even taller
LELÉKA с песней Ridnym получила максимальные 10 баллов от от жюри и 10 баллов от зрителей. Благодаря победе на Нацотборе LELÉKA представит Украину с песней Ridnym на Евровидении 2026 года в Вене.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале на Нацотборе к Евровидению-2026. Jerry Heil заявила, что ее номер был вырезан из эфира.
Также "Комментарии" писали, что букмекеры оценили шансы Украины и назвали первых фаворитов.