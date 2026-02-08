logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес О чем песня Ridnym от LELÉKA, с которой Украина выступит на Евровидении-2026
commentss НОВОСТИ Все новости

О чем песня Ridnym от LELÉKA, с которой Украина выступит на Евровидении-2026

Песня Ridnym от LELÉKA, с которой Украина выступит на Евровидении-2026 о надежде, родстве и общих ценностях.

8 февраля 2026, 08:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot








Украину на международном песенном конкурсе Евровидения-2026 в Вене представит певица Виктория Лелека, известная под сценическим именем LELÉKA. Ее композиция Ridnym уверенно победила в Национальном отборе, одержав максимальные баллы как от профессионального жюри, так и от зрителей.

О чем песня Ridnym от LELÉKA, с которой Украина выступит на Евровидении-2026

О чем песня Ridnym от LELÉKA

По словам LELÉKA, Ridnym это песня о внутренней опоре и ощущении родства во времена неопределенности. Она рассказывает о надежде, которая не исчезает даже тогда, когда мир вокруг кажется хрупким и истощенным.

"Первый толчок к созданию этой песни у меня возник еще в январе 2022 года, когда в Берлине были массовые протесты, направленные на то, чтобы Россия прекратила стягивать войска к украинским границам. И тогда я была в таком состоянии, что мне хотелось широко-широко расправить крылья и накрыть ими просто всю Украину, чтобы защитить людей, очень важных для моего сердца, самых родных людей", — пояснила LELÉKA о чем песня Ridnym.

Как утверждает певица, украинский вопрос – это вопрос безопасности всей Европы. Из этого переживания родности и родилась идея Ridnym, которая была задолго до решения певицы идти на Евровидение.

Полный текст песни Ridnym от LELÉKA:

Green into rust, trust in the change

Everything fades be that as it may

Red into dust, cut from the branch

Leaves in the flames, nothing is safe

***

Виш'ю, виш'ю

Виш'ю нову долю

Виш'ю, виш'ю рідним

Найріднішим

***

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheersI know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us homeWe'll see the trees grow even taller

***

Нову долю виш'ю (Виш'ю, виш'ю)

Рідним, найріднішим (Виш'ю, виш'ю)

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

We'll see the trees grow even taller

Ooh…

***

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheersI know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us home

We'll see the trees grow even taller

LELÉKA с песней Ridnym получила максимальные 10 баллов от от жюри и 10 баллов от зрителей. Благодаря победе на Нацотборе LELÉKA представит Украину с песней Ridnym на Евровидении 2026 года в Вене.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале на Нацотборе к Евровидению-2026. Jerry Heil заявила, что ее номер был вырезан из эфира.

Также "Комментарии" писали, что букмекеры оценили шансы Украины и назвали первых фаворитов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости