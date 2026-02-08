Про що пісня Ridnym від LELÉKA, з якою Україна виступить на Євробаченні-2026



















Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2026 у Відні представить співачка Вікторія Лелека, відома під сценічним ім’ям LELÉKA. Її композиція Ridnym упевнено перемогла у Національному відборі, здобувши максимальні бали як від професійного журі, так і від глядачів.

Про що пісня Ridnym від LELÉKA

За словами LELÉKA, Ridnym це пісня про внутрішню опору та відчуття спорідненості у часи невизначеності. Вона розповідає про надію, яка не зникає навіть тоді, коли світ навколо здається крихким і виснаженим.

"Перший поштовх на створення цієї пісні у мене виник ще у січні 2022 року, коли в Берліні були масові протести, спрямовані на те, щоб Росія припинила стягувати війська до українських кордонів. І тоді я була в такому стані, що мені хотілося широко-широко розправити крила і накрити ними просто всю Україну, щоб захистити людей, які дуже важливі для мого серця, найрідніших людей", — пояснила LELÉKA про що пісня Ridnym.

Як стверджує співачка, українське питання — це питання безпеки всієї Європи. З цього переживання рідності й народилася ідея Ridnym, яка була задовго до рішення співачки йти на Євробачення.

Повний текст пісні Ridnym від LELÉKA:

Green into rust, trust in the change

Everything fades be that as it may

Red into dust, cut from the branch

Leaves in the flames, nothing is safe

***

Виш'ю, виш'ю

Виш'ю нову долю

Виш'ю, виш'ю рідним

Найріднішим

***

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheersI know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us homeWe'll see the trees grow even taller

***

Нову долю виш'ю (Виш'ю, виш'ю)

Рідним, найріднішим (Виш'ю, виш'ю)

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

We'll see the trees grow even taller

Ooh…

***

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheersI know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us home

We'll see the trees grow even taller

LELÉKA з піснею Ridnym отримала максимальні 10 балів Нацвідбору від журі та 10 балів від глядачів. Завдяки перемозі на Нацвідборі LELÉKA представить Україну з піснею Ridnym на Євробаченні 2026 у Відні.

