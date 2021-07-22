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Главная Новости Звезды шоубизнес Обольстительная Тэмми Хемброу похвасталась сексуальными формами без одежды
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Обольстительная Тэмми Хемброу похвасталась сексуальными формами без одежды

Красотка опубликовала новые фото в нижнем белье

сегодня, 16:30
Автор:

Ольга Чародий

27-летняя красотка и  австралийская фитнес-модель Тэмми Хемброу постоянно  радует своих фолловеров красивыми полуобнаженными  фотографиями. У девушки в социальной сети более 12  миллионов подписчиков. А все потому, что она активно занимается спортом, а также делится с поклонниками кадрами из своих обычных будней. Чаще всего в ее профиле можно увидеть пикантные снимки в спортивной форме и в бикини.

Обольстительная Тэмми Хемброу похвасталась сексуальными формами без одежды

Тэмми Хемброу (фото из открытых источников)

Красотка опубликовала новые фото в нижнем белье, от которых просто  не оторвать  глаз.

Обольстительная Тэмми Хемброу похвасталась сексуальными формами без одежды - фото 2

"Вышла из тьмы и принесла свет", — именно такое описание блондинка выбрала для снимков, на которых позирует без всего лишнего.

Поклонники девушки сразу же засыпали Тэмми комплиментами и признались, что она всегда их мотивирует.

Обольстительная Тэмми Хемброу похвасталась сексуальными формами без одежды - фото 3

Напомним, известная фитоняшка Николь Дентодриа взбудоражила пользователей интернета своими фотографиями. Модель снялась полностью без одежды. 

Так, популярная датская фитнес-модель Николь Дентодриа настоящий фурор в Instagram. Девушка порадовала почти 10-тысячную армию поклонников очередными откровенными снимками. Красавица наглядно продемонстрировала, зачем ходит в спортзал, без стеснения полностью раздевшись перед фотографом.

Пышную грудь звезда сети прикрыла рукой. Однако стальной пресс и идеальные формы свели с ума подписчиков Николь. Красавица всегда не стеснялась  блеснуть своей  красотой. На этот  раз  мастерство фотографа превзошло все ожидания -  девушка на  снимках выглядит  очень естественно  и по-спортивному.

Ранее супермодель Кендалл Дженнер решила расширить лайфстайл-империю своей семьи и объявила о запуске собственного бренда текилы. Это будет первый самостоятельный бизнес 25-летней красотки. Девушка решила обратить свое внимание на производство алкогольных  напитков. В своем Instagram-аккаунте модель рассказала о запуске собственной торговой марки текилы под названием 818.  Подробности читайте в нашем материале. 


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Источник: https://www.instagram.com/tammyhembrow/
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