Обольстительная Тэмми Хемброу похвасталась сексуальными формами без одежды

27-летняя красотка и австралийская фитнес-модель Тэмми Хемброу постоянно радует своих фолловеров красивыми полуобнаженными фотографиями. У девушки в социальной сети более 12 миллионов подписчиков. А все потому, что она активно занимается спортом, а также делится с поклонниками кадрами из своих обычных будней. Чаще всего в ее профиле можно увидеть пикантные снимки в спортивной форме и в бикини.

Тэмми Хемброу (фото из открытых источников)

Красотка опубликовала новые фото в нижнем белье, от которых просто не оторвать глаз.





"Вышла из тьмы и принесла свет", — именно такое описание блондинка выбрала для снимков, на которых позирует без всего лишнего.

Поклонники девушки сразу же засыпали Тэмми комплиментами и признались, что она всегда их мотивирует.





Напомним, известная фитоняшка Николь Дентодриа взбудоражила пользователей интернета своими фотографиями. Модель снялась полностью без одежды.

Так, популярная датская фитнес-модель Николь Дентодриа настоящий фурор в Instagram. Девушка порадовала почти 10-тысячную армию поклонников очередными откровенными снимками. Красавица наглядно продемонстрировала, зачем ходит в спортзал, без стеснения полностью раздевшись перед фотографом.

Пышную грудь звезда сети прикрыла рукой. Однако стальной пресс и идеальные формы свели с ума подписчиков Николь. Красавица всегда не стеснялась блеснуть своей красотой. На этот раз мастерство фотографа превзошло все ожидания - девушка на снимках выглядит очень естественно и по-спортивному.

Ранее супермодель Кендалл Дженнер решила расширить лайфстайл-империю своей семьи и объявила о запуске собственного бренда текилы. Это будет первый самостоятельный бизнес 25-летней красотки. Девушка решила обратить свое внимание на производство алкогольных напитков. В своем Instagram-аккаунте модель рассказала о запуске собственной торговой марки текилы под названием 818. Подробности читайте в нашем материале.

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