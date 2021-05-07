Обольстительная тренер Ана Чери восхитила фото в бикини

Популярная фитнес-тренер Ана Чери взбудоражила фанатов горячими фото в купальнике. Эта девушка не зря постоянно занимается в спортзале.

Ана Чери (фото из открытых источников)

34-летняя модель и тренерка Ана Чери активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм, где имеет настоящую армию поклонников в 12 миллионов Все потому, что девушка имеет собственный курс занятий по фитнесу, а также регулярно мотивирует заниматься спортом. К тому же, блогер постоянно занимается в спортзале, поэтому не стесняется демонстрировать свою эффектную фигуру.





Сейчас девушка отдыхает и наслаждается жаркой погодой, поэтому не обошлось без солнечных фото в купальниках. Ана примерила черный и розовый купальники, которые подчеркнули ее подтянутую фигуру. Как призналась тренер, она радуется отдыхом несмотря на то, что уже успела стать жертвой комаров.









Напомним, известная 33-летняя певица Граймс и по совместительству девушка американского миллиардера Илона Маска, сделала себе необычную татуировку. На своей странице в Instargam знаменитость опубликовала фотографию, продемонстрировав свою спину, которая была исполосована красными шрамами. Граймс отметила, что ей болит все тело, а спина еще несколько недель будет полностью красной, но зато у нее теперь будут красивые инопланетные шрамы. Известно, что такой рисунок придумал лос-анджелесский художник Нусо Куэро, которого еще называют "цифровым художником моды", а тату-мастер нанес его на спину певицы белыми чернилами. Неудивительно, что девушка Илона Маска выбрала именно такой рисунок, поскольку давно увлекается темой иных миров. Своим фанатам она рассказывает о том, что хотела бы жить на Марсе после 50 лет, чтобы построить там человеческую колонию.

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