Во время недавней остановки в рамках своего тура "Ностальгическая ночь с Маколеем Калкиным" Маколей Калкин сказал, что он "не был бы полностью против" возвращения к роли Кевина МакКаллистера в продолжении фильма "Один дома". Хотя он добавил: "Это должно быть именно то, что нужно". К счастью, у Калкина уже есть предложение о продолжении, в котором он был бы заинтересован. Об этом пишет журнал Variety .

«Один дома» может иметь продолжение: Маколей Калкин поделился идеей сюжета

"У меня была такая идея", — сказал Калкин. "Я или вдовец, или разведен. Я воспитываю ребенка и все такое. Я очень много работаю, но не уделяю достаточно внимания, а ребенок начинает на меня злиться, а потом меня запирают. [Сын Кевина] не пускает меня домой… и это он расставляет для меня ловушки".

Идея Калкина по поводу продолжения фильма "Один дома" состоит в том, чтобы более-менее заменить грабителей Кевином МакКаллистером, который борется со своим собственным сыном, чтобы снова попасть в их дом во время праздников. Актер сказал, что "дом – это своего рода метафора наших отношений", и его персонажу нужно "вернуться в сердце сына". Это ближайшая ко мне идея для быстрого восприятия. У меня не совсем аллергия на это, это верно".

Франшиза "Один дома" сделала Калкина одной из популярнейших детских звезд Голливуда 1990-х годов, когда первый фильм стал кассовым блокбастером с 476 миллионами долларов по всему миру, что сделало его вторым по кассовым сборам фильмом 1990 года. Он вернулся в продолжении 1992 года "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке". Режиссер Калкина, Крис Коламбус, попал в заголовки газет в августе, когда заявил Entertainment Tonight, что новый фильм об "Одной дома" никогда не следует снимать.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сам Маколей Калкин является прекрасным отцом, который на Хэллоуин вместе с невестой и детьми оделись в чудные костюмы.