Під час нещодавньої зупинки в рамках свого туру "Ностальгічна ніч з Маколеєм Калкіним" Маколей Калкін сказав, що він "не був би повністю проти" повернення до ролі Кевіна МакКаллістера в продовженні фільму "Сам удома". Хоча він додав: "Це має бути саме те, що потрібно". На щастя, Калкін вже має пропозицію щодо продовження, в якому він був би зацікавлений. Про це пише журнал Variety.

«Сам удома» може мати продовження: Маколей Калкін поділився ідеєю сюжету

"У мене була така ідея", – сказав Калкін. "Я або вдівець, або розлучений. Я виховую дитину та все таке. Я дуже багато працюю, але не приділяю достатньо уваги, а дитина починає на мене злитися, а потім мене замикають. [Син Кевіна] не пускає мене додому… і це він розставляє для мене пастки".

Ідея Калкіна щодо продовження фільму "Сам удома" полягає в тому, щоб більш-менш замінити грабіжників Кевіном Маккаллістером, який бореться зі своїм власним сином, щоб знову потрапити до їхнього будинку під час свят. Актор сказав, що "будинок — це свого роду метафора наших стосунків", і його персонажу потрібно "повернутися в серце сина". Це найближча до мене ідея для швидкого сприйняття. У мене не зовсім алергія на це, це правильно".

Франшиза "Сам удома" зробила Калкіна однією з найпопулярніших дитячих зірок Голлівуду 1990-х років, коли перший фільм став касовим блокбастером із 476 мільйонами доларів по всьому світу, що зробило його другим за касовими зборами фільмом 1990 року. Він повернувся у продовженні 1992 року "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку". Режисер Калкіна, Кріс Коламбус, потрапив у заголовки газет у серпні, коли заявив Entertainment Tonight, що новий фільм про "Саму вдома" ніколи не слід знімати.

