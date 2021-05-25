Оля Цибульская прокомментировала историю с ее разоблачением

BTC/USD
37752.12
ETH/USD
2575.57
LTC/USD
175.34
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
На днях в прессе появилась информация о мужчине Ольги Цибульской, которая тщательно прячет от общественности.
Певица не смогла отмалчиваться и решила записать видеообращение к фолловерам.
Оля Цибульская (фото из открытых источников)
Певица выложила в своей социальной сети видео-обращение к своим подписчикам. Девушка рассказала, что знает людей, которые слили информацию о ее личной жизни. Цибульская
заверила, что этот человек знает, насколько важна для нее семья и долгое время
пытается испортить ее репутацию.
Девушка не подтвердила, что ее муж является бывшим депутатом, но и не опровергла. В своем видео, артистка делала акцент на том, что ее имя и репутацию хотят очернить.
Ранее в СМИ опубликовали информацию, в которой представлены личность супруга певицы. Им оказался ексдепутат Радивиловского городского совета Сергей Грисюк. В своей декларации он указал жену Ольгу Павловну Цибульскую-Грысюк, а сыном — Нестора Сергеевича Грисюка. Также в документе указано, что Цибульская является владелицей автомобиля Toyota модели RAV-4 Hybrid.
Как сообщали ранее 25-летняя известная украинская артистка Jerry Heil призналась поклонникам, что потеряла голос и объяснила, почему так произошло. На своей странице в Instagram знаменитость рассказала о том, что из-за проблем с ментальным самочувствием потеряла голос, хотя физически абсолютно здорова. Jerry Heil отметила, что слишком многое держала в себе, а так делать нельзя, потому что тем, что у тебя на душе, нужно делиться с друзьями. "Я совершила ошибку, держала все в себе. Сначала сжало шею и горло, а через несколько дней голос сказал: "Я отойду, а ты подумай над своим поведением", — написала исполнительница.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости