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Оля Цибульская прокомментировала историю с ее разоблачением

Певица Оля Цибульская выложила в своем Инстаграм видео, в котором рассказала, что знает человека, который слил информацию о ее муже

25 мая 2021, 23:57
Автор:

Ольга Чародий

На днях в прессе появилась информация о мужчине Ольги Цибульской, которая тщательно прячет от общественности. Певица не смогла отмалчиваться и решила записать видеообращение к фолловерам.

Оля Цибульская прокомментировала историю с ее разоблачением

Оля Цибульская (фото из открытых источников)

Певица выложила в своей социальной сети видео-обращение к своим подписчикам.  Девушка рассказала, что знает людей, которые слили  информацию  о ее личной жизни. Цибульская заверила, что этот человек знает, насколько важна для нее семья и долгое время пытается испортить ее репутацию.

"Ровно в день релиза моего видеоклипа кто-то слил якобы правдивую информацию о моем муже, который принципиально не хочет быть публичным. Этот кто-то очень хорошо знает нашу семью, этот кто-то очень хорошо знает, насколько это для меня сакральная тема. Насколько это для меня важная тайна, которую я, как женщина, мудрая женщина, оберегаю ", — рассказала Ольга.

Девушка  не подтвердила, что ее муж является бывшим депутатом,  но  и не опровергла. В своем видео, артистка делала акцент  на том, что ее имя и  репутацию  хотят очернить. 

Ранее в СМИ опубликовали информацию, в которой представлены личность супруга певицы. Им оказался ексдепутат Радивиловского городского совета Сергей Грисюк. В своей декларации он указал жену Ольгу Павловну Цибульскую-Грысюк, а сыном — Нестора Сергеевича Грисюка. Также в документе указано, что Цибульская является владелицей автомобиля Toyota модели RAV-4 Hybrid.

Как сообщали ранее 25-летняя известная украинская артистка Jerry Heil призналась поклонникам, что потеряла голос и объяснила, почему так произошло. На своей странице в Instagram знаменитость рассказала о том, что из-за проблем с ментальным самочувствием потеряла голос, хотя физически абсолютно здорова. Jerry Heil отметила, что слишком многое держала в себе, а так делать нельзя, потому что тем, что у тебя на душе, нужно делиться с друзьями.  "Я совершила ошибку, держала все в себе. Сначала сжало шею и горло, а через несколько дней голос сказал: "Я отойду, а ты подумай над своим поведением", — написала исполнительница.


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Источник: https://www.instagram.com/cybulskaya/?utm_source=ig_embed&ig_rid=2d58b638-b135-44a1-9c6f-c854e44b42fb
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