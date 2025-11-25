Оля Цыбульская шокировала поступок на годовщину Голодомора: детали скандала

22 ноября исполнительница выступала в городе Теплик Винницкой области. Сам по себе концерт не вызвал бы возмущения, но дата совпала с памятным днем, что и повлекло за собой волну критики в сети.

Фото: из открытых источников

Оля Цыбульская объяснила свою позицию, отметив, что программа шоу была специально изменена для чествования жертв. Выступление началось с минуты молчания, а часть развлекательной программы была отменена. В частности, популярная Жабка, обычно развлекающая зрителей, появилась лишь к концу концерта.

"Зрителям, которые были в зале, объяснять ничего не нужно. Концерт начался с минуты молчания в честь жертв, развлекательная Жабка не работала в начале, часть программы мы убрали. Во время шоу мы упомянули и гражданские, и военные жертвы", — пояснила певица.

Она добавила, что в условиях полномасштабной войны переносить концерты очень сложно. Постоянные отключения света и обстрелы усложняют организацию, а получение разрешений на проведение мероприятий часто становится непростой задачей. По мнению Оли Цыбульской, в современных условиях практически каждый день можно считать Днем памяти, поэтому выбор даты концерта не был лёгким.

"Я понимаю возмущение людей, когда они не присутствовали на концерте и видят все со стороны. Прошу вас понять меня. В нынешних условиях, с войной, постоянными отключениями, дающими или не дающими разрешениями переносами концертов — очень сложно выбирать даты. И какой сейчас день, что нельзя считать Днем памяти?" — подытожила артистка.

Как уже писали "Комментарии", финал сезона шоу "Лига смеха" обернулся скандалом из-за поведения известных украинских звезд Оли Поляковой и Маши Ефросининой. Во время выступления Ивана Люленова, исполнявшего песню, посвященную павшим украинским воинам, знаменитости засветились веселым смехом, что вызвало волну возмущения в сети. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на YouTube-канал шоу.