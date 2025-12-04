logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Организаторы Евровидения приняли резонансное решение: многие страны угрожают бойкотом

Ряд стран могут бойкотировать Евровидение-2026 из-за участия в конкурсе Израиля

4 декабря 2025, 21:07
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Израиль официально допущен к участию в песенном конкурсе Евровидения-2026.

К Евровидению был допущен Израиль. Фото: из открытых источников

Такое решение принял Европейский вещательный союз (EBU), несмотря на продолжающиеся споры внутри организации и призывы отдельных стран к бойкоту. Об этом сообщает BBC.

В EBU подчеркнули, что решение принято в рамках обновленных правил конкурса, а именно Евровидение остается культурным событием "между общественными вещателями, а не между правительствами".

"Члены EBU выразили четкую поддержку реформам Евровидения", — говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что главным критерием участия является соответствие вещателя установленным требованиям, а не позиция того или иного государства в международных конфликтах.

Израильский общественный вещатель KAN, по оценке союза, соблюдает все необходимые нормы и имеет право представлять свою страну на Евровидении. Организаторы также в очередной раз напомнили об аполитическом статусе песенного состязания.

По информации RTV SLO, Словения, Испания, Черногория, Нидерланды, Турция, Алжир и Исландия предлагали тайное голосование по участию Израиля в Евровидении. Однако оно не произошло.

Наиболее активную позицию против участия Израиля заняла Испания. Общественный вещатель RTVE стал одним из инициаторов пересмотра условий допуска израильской стороны к конкурсу.

Испанские представители потребовали дополнительно проверить, придерживается ли вещатель KAN принципов нейтральности и гуманитарных стандартов на фоне событий в секторе Газа. Аналогичные опасения выражали и в других странах.

В частности, в Ирландии, Норвегии и Исландии общественные вещатели находятся под давлением творческих профсоюзов, выступающих за полное отстранение Израиля от участия в конкурсе. В Словении ранее призывали к открытым обсуждениям этой темы на уровне EBU, ссылаясь на сложную гуманитарную ситуацию в регионе.

Как сообщал портал "Комментарии", Общественное официально обнародовало лонглист артистов , которые могут выйти в финал Национального отбора на Евровидение-2026. По словам организаторов, длинный список Нацотбора выбирали из 451 заявки. Среди них было 313 сольных исполнителей и 79 групп.



Источник: https://www.bbc.com/news/articles/cde6d8wyp79o
