commentss НОВИНИ Всі новини

Організатори Євробачення ухвалили резонансне рішення: багато країн погрожують бойкотом

Низка країн можуть бойкотувати Євробачення-2026 через участь у конкурсі Ізраїлю

4 грудня 2025, 21:07
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Ізраїль офіційно допущений до участі в пісенному конкурсі Євробачення-2026.

До Євробачення допустили Ізраїль. Фото: з відкритих джерел

Таке рішення ухвалила Європейська мовна спілка (EBU), попри тривалі суперечки всередині організації та заклики окремих країн до бойкоту. Про це повідомляє BBC. 

В EBU наголосили, що рішення ухвалене в межах оновлених правил конкурсу, а саме Євробачення залишається культурною подією "між суспільними мовниками, а не між урядами". 

"Члени EBU висловили чітку підтримку реформам Євробачення", — йдеться у заяві.

В організації підкреслили, головним критерієм участі є відповідність мовника встановленим вимогам, а не позиція тієї чи іншої держави у міжнародних конфліктах.

Ізраїльський суспільний мовник KAN, за оцінкою спілки, дотримується всіх необхідних норм і має право представляти свою країну на Євробаченні. Організатори також вкотре нагадали про аполітичний статус пісенного змагання.

За інформацією RTV SLO, Словенія, Іспанія, Чорногорія, Нідерланди, Туреччина, Алжир та Ісландія пропонували таємне голосування щодо участі Ізраїлю у Євробаченні. Однак, воно не відбулося. 

Найактивнішу позицію проти участі Ізраїлю зайняла Іспанія. Суспільний мовник RTVE став одним з ініціаторів перегляду умов допуску ізраїльської сторони до конкурсу. 

Іспанські представники вимагали додатково перевірити, чи дотримується мовник KAN принципів нейтральності та гуманітарних стандартів на тлі подій у Секторі Гази. Аналогічні занепокоєння висловлювали й в інших країнах.

Зокрема, в Ірландії, Норвегії та Ісландії суспільні мовники перебувають під тиском творчих профспілок, які виступають за повне відсторонення Ізраїлю від участі в конкурсі. У Словенії ж раніше закликали до відкритих обговорень цієї теми на рівні EBU, посилаючись на складну гуманітарну ситуацію в регіоні.

Як повідомляв портал "Коментарі", Суспільне офіційно оприлюднило лонглист артистів, які можуть вийти до фіналу Національного відбору на Євробачення-2026. За словами організаторів, довгий список Нацвідбору обирали із 451 заявки. Серед них були 313 сольних виконавців та 79 гуртів. 



Джерело: https://www.bbc.com/news/articles/cde6d8wyp79o
