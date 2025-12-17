Организаторы Евровидения удивили видом сцены в Вене и объявили новые правила

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2026" впервые показали, какой будет сцена предстоящего шоу.

Сцена Евровидения в Вене. Фото: из открытых источников

Музыкальный форум в следующем году будет принимать Вена, а за подготовку юбилейного конкурса отвечает австрийский общественный вещатель ORF. На пресс-конференции организаторы раскрыли ключевые детали сценографии и светового оформления.

Автором визуальной концепции стал известный художник-постановщик Флориан Видер, работающий над Евровидением уже в десятый раз. По его замыслу центральным элементом станет масштабная светодиодная конструкция, выполненная в форме изогнутого листа, которая будет служить главным визуальным акцентом.

Архитектуру сцены дополнят плавная дуга и сложная многоуровневая опорная система. Особое внимание уделили "зеленой комнате": ее соединят со сценой специальной дорожкой, что позволит артистам передвигаться прямо по зрительному залу.

Организаторы объявили обновленные правила для публики. Как сообщает Reuters, во время шоу в Вене зрителям разрешат демонстрировать флаги любых государств, если они не запрещены действующим законодательством. Организаторы также не планируют заглушать негативную реакцию зала — свист или недовольство на выступлениях будут оставаться в эфире.

Такое решение стало заметным контрастом с прошлым годом, когда неоднозначную реакцию публики на номер Израиля в телетрансляции почти не было слышно из-за наложенных аплодисментов.

"Мы не будем ничего украшать или избегать показа происходящего, потому что наша задача — показать вещи такими, какими они есть", — говорится в сообщении вещателя", — говорится в сообщении ORF.

Как сообщал портал "Комментарии", Израиль официально допущен к участию в песенном конкурсе Евровидения-2026. Такое решение принял Европейский вещательный союз (EBU), несмотря на продолжающиеся споры внутри организации и призывы отдельных стран к бойкоту. В EBU подчеркнули, что решение принято в рамках обновленных правил конкурса, а именно Евровидение остается культурным событием "между общественными вещателями, а не между правительствами". Поэтому ряд стран заявили о бойкоте конкурса.